La Citroën C4 X, une offre (presque) unique

La concurrence : bien placée

En France, la Citroën C4 X compte une concurrente de choix : la Fiat Tipo. A la différence, la berline tricorps italienne est uniquement vendue en diesel et à des prix bien inférieurs puisqu’elle débute sous les 17 000 € !

A retenir : à regarder de près

La C4 X apporte un style différent et davantage de coffre pour un surcout mesuré de 700 €. Cette voiture très confortable et polyvalente présente une offre presque unique et un rapport prix/équipement attractif sur le marché.

Caradisiac a aimé

Le confort général

L'espace généreux aux places arrière

Le bon rapport prix/équipements

Caradisiac n'a pas aimé

La lenteur de la boite de vitesses à bas régime

Le dynamisme inexistant

Le système multimédia lent

La consommation en carburant quelconque