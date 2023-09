Maxi-fiche occasion Caradisiac - La Honda Civic 10 : pas si fiable que ça

A l'avant, la planche de bord revient à plus de classicisme, en perdant son affichage à "double étage". Mais elle est bien assemblée, et la qualité de finition est honnête pour un modèle japonais, tout comme l'équipement.

Budget

Achat / Cote :

En neuf, elle n'était pas donnée, mais proposait en retour un très bon rapport prix/équipement. En occasion, il faut mettre la main au portefeuille pour acquérir une Civic 10, dont les exemplaires les moins chers, en bon état, atteignent voire dépassent les 15 000 €, en 1.0 129 ch (2016/2017). Pour un 1.5 182 ch, il faut compter 16 500 € pour un kilométrage standard. Et le plus récent diesel trouvera preneur à partir de 18 200 €.

Consommation :

Que ce soit en essence ou en diesel, les consommations sont bien maîtrisées par Honda, qui fait honneur à sa réputation de bon motoriste. Le 3 cylindres essence 129/126 ch peut se contenter de moins de 6,6 litres. Le 1.5 182 ch, performant, à peine plus avec 6,8 litres. Le diesel est un vrai chameau, avec possiblement autour de 5 litres en moyenne. Pas mal...

Assurance :

En matière de primes d'assurance, la Civic se situe un petit cran au-dessus des autres marques. Mais la différence n'est pas énorme non plus. C'est par exemple 3,5 % de plus qu'une Peugeot 308 équivalente, ou 4,5 % de plus qu'une Volkswagen Golf, étonnamment peu chère à assurer d'ailleurs. Mais on parle ic d'une différence de 30 à 35 euros par an.

Prix des pièces :

La Civic de 10e génération reprend malheureusement le flambeau des 8e et 9e opus, en affichant des atrifs de pièces assez élevés pour la catégorie. Alors bien sûr, leur longévité est excellente, heureusement, car il faut compter entre 30 et 40 % de plus que pour les marques françaises, ou même allemandes. Soyez-en conscients.

Entretien :