La Citroën C4 X, une offre (presque) unique

En France, la gamme s’articule autour de quatre finitions, dont une dédiée aux professionnels.

L'entrée de gamme « You » (disponible uniquement en hybride), à partir de 31 250 €, embarque comme principaux équipements de série l’écran central de 10'', l’aide au stationnement arrière, la climatisation bizone, l’aide au maintien dans la voie, le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur/limiteur de vitesse, les rétroviseurs électriques et dégivrants, les jantes acier de 16 pouces avec enjoliveurs, l’instrumentation numérique de 5,5 pouces et la Suspension Advanced Comfort.

Le niveau supérieur, « Plus », à partir de 30 300 € ajoute des jantes acier de 18’’ avec enjoliveurs, une caméra de recul et des rétroviseurs rabattables électriquement.



Le niveau « Max », à partir de 32 500 € ajoute des jantes alliage de 18", un accès mains-libres ou une navigation 3D, les vitres arrière surteintées, l’instrumentation numérique de 7 pouces et l’aide au stationnement avant.

Le point techno : des butées spécifiques La C4 profite du système de d’amortisseurs à butées hydrauliques progressives breveté par Citroën. Offrant une détente plus progressive qu’une butée hydraulique simple ou mécanique, elle renforce la qualité de l’amortissement et le niveau de confort. Cette solution « économique » s’impose dans toute la gamme de Citroën.