Maxi-fiche fiabilité - Volkswagen Golf VIII : du genre agaçante

En bref

La Volkswagen Golf est une véritable institution pour la marque. Même si elle se fait malmener en interne par les SUV T-Roc, T-Cross et Tiguan, elle reste une référence dans la catégorie des compactes depuis son apparition en 1974. Au fil des générations, la cinquantenaire a toujours su évoluer sans jamais perturber ses propriétaires. Le tour de force est bien sûr là, être dans le coup tout en fidélisant la clientèle.



La huitième génération devait initialement apparaître au Salon de Genève, seulement la pandémie mondiale en a décidé autrement. Peu importe, la nouvelle Golf ne révolutionne pas le genre. L’extérieur évolue, notamment sur la partie avant, mais conserve ses fondamentaux qui permettent de la reconnaître au premier coup d’œil.



Des fondamentaux qui l’on retrouve à l’intérieur avec un assemblage globalement soigné, des rangements pratiques, un équipement complet et une habitabilité dans la bonne moyenne de la catégorie.



En revanche, Volkswagen dépoussière totalement la planche de bord avec l’omniprésence des écrans. Les commandes physiques ont par la même occasion presque totalement disparu. L’ergonomie, si souvent citée en exemple, en prend un coup. Mais ce n’est pas le plus grave puisque l’avènement de l’électronique engendre de nombreux et récurrents soucis de fiabilité. Les nerfs de certains propriétaires sont mis à rude épreuve.



À l’inverse, les mécaniques de la Golf se font discrètes à ce niveau. De plus, il y a le choix, hybride simple de 48V et hybrides rechargeables en essence, sans compter les méchantes GTi (245 ch) et R (320 ch). En diesel, le 2.0 TDI officie en plusieurs niveaux de puissance, 115 et 150, voire jusqu’à 200 ch en GTD.