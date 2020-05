Essai - Volkswagen Golf 1.5 e-TSi 150 ch : un cru technologique

En BREF 8e génération Berline compacte Version micro-hybridée inédite A partir de 33 225 €

Apparue en 1974, la Volkswagen Golf peut être considérée comme une icône de l’industrie automobile. 46 ans après la première génération, c’est au tour de la huitième de faire ses débuts. Comme souvent chez le constructeur allemand, cette nouvelle génération de Golf ne rompt pas avec la précédente surtout sur le plan esthétique. Alors certes, les évolutions sont visibles avec une face avant aplatie, des projecteurs effilés tandis que l’arrière est plus rectiligne avec un coffre abandonnant les courbes. Le profil reste traditionnel pour une Golf et il en est de même des dimensions avec une longueur de 4,28 m soit en légère augmentation par rapport à la Golf 7.

La révolution numérique du détriment de l’ergonomie

Si l’extérieur est dans la lignée de l’ancienne, à l’intérieur, c’est une véritable révolution. La principale nouveauté est le recours massif au numérique. Très horizontale, la planche de bord accueille désormais deux écrans. Celui servant à l'instrumentation mesure 10 pouces et l’autre dédié au multimédia voit sa taille varier entre 8 et 10 pouces suivant la finition. Ce dernier fonctionne comme un téléphone avec des écrans, qui est possible de faire glisser. Il représente le centre névralgique de cette Golf, car il permet tout contrôler et paramétrer.

Si son fonctionnement est fluide et agréable, son maniement demandera toutefois un temps d’adaptation car il est facile de se prendre les pieds dans le tapis. Il faudra se montrer donc vigilant afin de ne pas quitter trop souvent la route des yeux. Autres exemples de cette modernisation : le remplacement des boutons se trouvant à gauche du volant par des touches tactiles et la possibilité d’avoir un affichage tête haute (une option à 740 €).

L’assemblage est de bonne facture. Le choix des matériaux est plus discutable. Très bon sur la partie supérieure mais plus discutable sur la partie basse. On peut toutefois noter un net progrès par rapport aux dernières productions de la marque et notamment au T-Roc par exemple.

Comme souvent chez Volkswagen, les aspects pratiques sont bien conçus ! Les places arrière sont accueillantes pour les passagers mais il faudra composer avec le tunnel de transmission imposant qui pénalise la place centrale. Le volume de chargement avec 380 litres reste stable par rapport à la précédente génération. Une augmentation aurait été la bienvenue sachant qu’une Peugeot 308 fait mieux avec 420 litres par exemple. Petite compensation, les rangements sont nombreux et vastes dans l’habitacle, ce qui facilite le quotidien.

Lors de la commercialisation de la Golf, deux finitions sont disponibles : Life et Style. C’est justement cette dernière - qui représente le haut de gamme - que nous avons eue pour notre essai. Ainsi, notre modèle disposait de la conduite semi-autonome de niveau 2 rendue possible grâce à la présence du système anti collision, de l’aide au maintien dans la voie et de la reconnaissance des panneaux de signalisation. À cela s'ajoute les projecteurs LED automatiques, les radars de stationnement avant et arrière, les jantes 17 pouces, la climatisation tri zone, la navigation connectée, le siège conducteur électrique et l’innovante technologie Car2X, qui permet la communication entre les véhicules.

Une micro-hybridation transparente

À l'occasion de son lancement, Volkswagen commercialise sa Golf avec trois moteurs : un diesel, le TDI 150 ch , un essence le 130 ch et un essence avec micro-hybridation 48V, le e-TSI 150 ch. Concrètement il s’agit d’un moteur TSI 150 ch classique avec désactivation des cylindres qui est associé à un alterno-démarreur capable de délivrer un peu de boost lors des accélérations et de moins consommer. À l’usage, la micro-hybridation est totalement transparente pour le conducteur puisqu’il sera impossible de rouler en 100% électriques, même quelques mètres.

Avec ses 250 Nm disponible dès les bas régimes, le TSI fait preuve d’une belle souplesse , mais on aurait pu s’attendre à un peu plus de punch au vu de la puissance. Son association avec la boîte DSG à 7 rapports, qui est commandable par un nouveau levier de taille réduite est satisfaisante avec des changements de vitesses fluides mais qui peuvent parfois manquer de dynamisme. Une impression due également aux rapports relativement longs. Il faut noter aussi que la fonction « roue libre » s’actionne régulièrement dès que le conducteur lève le pied de l’accélération et la remise en route du moteur s’effectue dans la plus grande discrétion. Concernant la consommation, nous avons enregistré une moyenne de 7 l/100 km, ce qui est intéressant pour un moteur essence 150 ch boîte automatique.

Lors des précédents essais, nous avons testé des versions avec l’amortissement adaptatif et ses très – trop - nombreux réglages (15 lois) – une option à 1 110 € -, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Si le premier dispositif nous avait séduit, nous sommes plus partagés sur l’amortissement mécanique car nous l’avons trouvé relativement ferme en particulier avec des jantes 17 pouces lors du passage des saignées, mais le confort global est quand même bon avec des mouvements de caisse parfaitement maîtrisés. Si le dynamisme est la qualité qui saute aux yeux sur la 308, ce n’est pas le cas de la Golf, qui fait parler avant tout sa polyvalence, son efficacité et donc son homogénéité. C’était le but recherché et c’est donc une réussite.