Le gouvernement français lance une enquête sur le problème du freinage fantôme

Depuis 2024, les véhicules neufs doivent obligatoirement embarquer un système de freinage automatique (en plus du dispositif d’aide au freinage d’urgence). Cet équipement avait déjà commencé à se généraliser dans les véhicules un peu haut de gamme lors des années précédentes et vous avez sans doute déjà fait l’expérience d’un disfonctionnement en situation réelle de cette technologie.

Pas plus tard que la semaine dernière au volant d’une Rolls-Royce Spectre électrique, par exemple, j’ai personnellement expérimenté un freinage intempestif dans une courbe au milieu d’une petite rue où la voiture a cru détecter un risque de collision avec un véhicule en stationnement. Et presque tous les jours, mon Suzuki Jimny active son système d’aide au freinage d’urgence en croyant anticiper des risques de chocs avec des obstacles qui n’existent pas.

Le ministère des Transports enquête

Il y a quelques jours, l’affaire d’une conductrice de Peugeot 208 ayant subi un accident de la circulation a fait beaucoup parler à ce sujet : la conductrice s’est dite victime d’un déclenchement intempestif du système de freinage automatique d’urgence, élément à l’origine de l’accident selon ses dires. Ni la justice ni son concessionnaire Peugeot n’ont accepté de diligenter une enquête mais en raison du retentissement médiatique et de nombreux témoignages similaires entendus sur le sujet, le gouvernement s’est enfin décidé à enquêter sur ce problème comme le rapportent les journalistes d’Ici (anciennement France Bleu).

Parmi les témoignages recueillis par les journalistes, il y a celui de cette conductrice impliquée dans un accident mortel survenu en décembre 2023 sur l’A7 dans la Drôme. Condamnée pour homicide involontaire après un choc par l’arrière quand son véhicule avait brusquement freiné jusqu’à l’arrêt, elle avait indiqué que le véhicule s’était immobilisé sur l’autoroute sans aucune action de sa part sur les freins.

Des bugs potentiellement dangereux

Imposés par l’Union européenne sur les véhicules neufs comme d’autres équipements comme les radars de recul ou le système de détection des panneaux, ces systèmes peuvent être victimes de bugs comme nous avons tous pu l’expérimenter à Caradisiac au volant de véhicules modernes. Tout l’enjeu est évidemment de statuer si on peut imputer la responsabilité de certains accidents à ces défaillances.