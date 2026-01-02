Des étudiants construisent une Supra façon citadine

La mégapole Tokyo impose des règles strictes en matière de circulation. Là où l’espace manque, les petites voitures sont reines. Les kei-car s’inscrivent dans cette catégorie avec un gabarit minuscule. Est-ce pour autant synonyme de look inintéressant ? Non. Bien au contraire. Aux côtés des Suzuki Jimny et autres Honda Beat, voici l’idée de la Daihatsu Copen sauce Toyota Supra de cinquième génération.

Le projet concerne une auto fruit de la créativité sans limite des étudiants de la NATS pour Nihon Automotive Technology School ou Nihon Kōdō Gakkō en japonais. Un rapide coup d’œil sur les images permet de comprendre le concept : la voiture adopte un éclairage complet de la sportive nippone, un kit large et des suspensions surbaissées sur une base de Daihatsu Copen.

Une présentation lors du Tokyo Auto Salon

Les élèves prévoient de lever le voile sur le véhicule terminé lors du très spectaculaire Tokyo Auto Salon (TAS) réservé aux préparations les plus folles mijotées par le pays du Soleil-Levant. Le show ouvre pour rappel ses portes le 9 janvier prochain avant d’accueillir ses derniers visiteurs le dimanche 11 janvier. Rendez-vous donc dans quelques jours pour découvrir le résultat sous le feu des projecteurs.