La nouvelle Audi RS 5 est en fuite mais on n’a pas le droit d’en parler (et c’est frustrant)

Il y a quelques heures, Audi a diffusé une vidéo sur son compte Instagram annonçant la présentation officielle d’un nouveau modèle familial ultra-sportif. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il s’agit d’un break dont la silhouette est celle de la récente A5 Avant. Les fans savent donc qu’on a affaire à la toute nouvelle RS 5, remplaçante de l’ancienne RS 4.

Ce « teaser » officiel arrive en même temps qu’une fuite propagée sur internet, montrant la voiture en intégralité et sans aucun camouflage. J’aurais aimé pouvoir relayer ces images et en discuter avec les lecteurs de Caradisiac mais malheureusement, ce genre de chose est impossible : dans l’industrie automobile, il est courant que les constructeurs automobiles envoient les images et les informations officielles d’un nouveau modèle en avant-première aux médias automobiles. Ils leur demandent alors de signer et de respecter un « embargo » strict, interdisant de révéler ces informations avant une date précise (en l’occurrence, demain jeudi 19 février 2026).

Ce qu’on peut déjà dire de la nouvelle Audi RS 5

Impossible, donc, de vous donner le moindre détail sur les éléments que la rédaction de Caradisiac possède déjà. Pour tout connaître sur cette nouvelle Audi RS 5, il faudra donc attendre demain.

En attendant, il faudra se contenter des éléments déjà connus. Comme on le révélait en mars 2025 lors de la diffusion de photos espions d’un modèle camouflé aperçu sur la route, ce modèle est équipé de trappes à carburant classique mais aussi d’un autocollant annonçant la présence d’une mécanique électrique. En d’autres termes, il s’agira bien d’une voiture hybride rechargeable à la façon de la récente BMW M5.

Rappelons qu’elle concurrencera la BMW M3 et la Mercedes-AMG C63, cette dernière ayant été critiquée pour son 4 cylindres turbo électrifié peu excitant à utiliser.