Mercedes-AMG Classe C 63 S E-Performance Break- En direct du Salon de Lyon

A l'inverse d'Audi qui a choisi de ne converser que le break pour la RS4, Mercedes reste sur son schéma habituel avec une double offre berline et break. Connue pour son fabuleux V8 aux vocalises inoubliables la C63 AMG divise par deux le nombre de ses cylindres mais gagne en performances. Ainsi le quatre cylindres de 2,0 litres équipé pour la première fois d'un turbo dont la turbine des gaz d'échappement est assistée électriquement s'impose comme le quatre cylindres le plus puissant de tous les temps avec 680 ch annoncés sur le banc. Il possède un alterno-démarreur et un système électrique à 400 volts. Il combine surtout sa puissance à un autre moteur électrique installé sur le train arrière et développant une puissance de 204 chevaux (pendant 10 secondes maximum), formant le groupe motopropulseur « P3 hybrid » mis au point par les ingénieurs d'AMG.

La petite batterie de 6,1 kWh pèse 89 kilos permet de parcourir 13 kilomètres en 100% électrique et revendique 6,9 litres/100 km et 156 g/km de CO2 WLTP. Soit 2 370€ de malus écologique 2023, au lieu des 50 000€ avec un V8.

L'auto embarque par ailleurs des roues arrière directrices de série mais aussi un différentiel à glissement limité piloté électroniquement mais aussi une transmission intégrale dotée tout de même d’un mode Drift pour la transformer en pure propulsion. La C63 S E-Performance propose pas moins de huit modes de conduite différents, de la position 100% électrique (« Electric ») jusqu'au « Race » du circuit en passant par les Confort, « Battery Hold » (maintien de la charge batterie), Sport, Sport + ou « Slippery » pour la conduite sur revêtement mouillé. AMG promet une sonorité « typiquement AMG » augmentée artificiellement via les haut-parleurs de la voiture. Reste un chiffre qui fait un mal pour une berline familiale ultra-sportive assez compacte : les 2 111 kg inscrits sur la fiche technique.

Dans l’habitacle classique de la Classe C, la version AMG se reconnaît à ses affichages spécifiques sur les écrans du système MBUX, ultra-complet et très réactif. Le volant Performance AMG à trois branches agace toujours avec ses commandes tactiles peu pratiques à l’usage. La berline sera proposée au prix de 134 350€ TTC. Elle sera également disponible en break et proposée à partir de 135 850€ TTC en France.

