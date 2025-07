La nouvelle Mercedes CLA démarrerait très fort

La gamme de Mercedes-Benz va beaucoup changer dans quelques mois au niveau de ses modèles les plus petits et abordables. La compacte Classe A va disparaître, tout comme le monospace Classe B. C’est ensuite la nouvelle CLA de troisième génération qui représentera le modèle le plus accessible de la marque, même si son prix de base atteint actuellement 52 900€ dans sa version électrique à grosses batteries de 85 kWh en finition EQ Limited Edition.

On le sait, des versions thermiques à hybridation légère suivront prochainement. Tout comme une version Shooting Brake, conservant la même philosophie que sur les deux précédentes générations du modèle.

Une forte demande au démarrage

Comme le rapportent les journalistes allemands d’Automobiwoche, Mercedes-Benz ferait face à une grosse demande. Le rythme de production du véhicule se limite actuellement à 200 voitures par jour à l’usine de Stuttgart, ce qui doit correspondre à une cadence annuelle de 50 000 exemplaires.

Mais le constructeur va ajouter un troisième créneau de production à l’usine pour augmenter ce rythme et s’adapter à la demande. Et même si le carnet de commandes a été ouvert en avril dernier, beaucoup de CLA ne seront pas livrées aux clients avant l’année prochaine en raison du nombre important de réservations.

Une architecture électrique à la pointe

Rappelons que la nouvelle Mercedes Cla est le premier modèle de la marque à utiliser un circuit électrique à haut voltage alors que ses grands modèles de luxe (EQE, EQS) se limitent à du 400 volts. Elle revendique une bonne vitesse de charge mais aussi une autonomie de pointe : jusqu’à 791 kilomètres d’après l’homologation WLTP européenne dans sa finition Progressive Line.

Le groupe Mercedes prépare une technologie beaucoup plus impressionnante pour ses futurs modèles très haut de gamme : la future Mercedes-AMG GT promet de pouvoir récupérer 400 d’autonomie en 5 minutes seulement.