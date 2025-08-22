Des moteurs BMW sous le capot des futures Mercedes !

Quel est le meilleur motoriste entre BMW et Mercedes ? On admet parfois qu’en termes de consommation et de performances, les ingénieurs de la marque à l’hélice sont légèrement meilleurs que ceux de l’étoile. Et l’accord actuellement en voie de négociation entre les deux grands groupes automobiles premium allemand est de nature à faire plaisir aux fans de BMW et de ses moteurs.

D’après les journalistes allemands de Manager Magazin, Mercedes et BMW vont prochainement officialiser un partenariat mécanique stratégique : BMW fournira des motorisations à quatre cylindres à son rival, de façon à augmenter ses revenus. De l’autre côté, Mercedes installera des moteurs de son concurrent sous le capot de ses modèles d’entrée de gamme, afin de réduire ses coûts de production.

Le moteur B48 en question ?

D’après les journalistes d’Autocar, cet accord serait quasiment bouclé et il deviendra officiel avant la fin de l’année 2025. Il concernerait le 4 cylindres 2,0 litres B48 de BMW, installé dans de nombreux modèles de la marque mais aussi chez Mini. A noter qu’outre le moteur, Mercedes pourrait aussi reprendre dans certains cas tout le système hybride monté avec ainsi que la transmission.

Si cet accord est confirmé dans les jours à venir, les premiers moteurs de BMW arriveront sous le capot des Mercedes dès l’année 2027.

Après Renault et Geely

Mercedes conservera en revanche son expertise sur les plus gros moteurs (6 cylindres et V8) et la renforcera même, cet accord lui permettant de se dégager de la conception des blocs d’entrée de gamme. Et justement, la marque à l’étoile avait déjà choisi une stratégie similaire pour ses moteurs « premier prix » : tout le monde se souvient par exemple des quatre cylindres Renault montés dans les Classe A et B et la toute nouvelle CLA, uniquement disponible en version électrique pour l’instant, doit prochainement embarquer un 4 cylindres Geely d’origine chinoise dans ses versions thermiques. D'ailleurs, cet accord viserait potentiellement aussi à éviter les problèmes de taxation douanière aux Etats-Unis liée à l'orgine de ce moteur, avec un projet d'usine sur le sol américain pour fournir ce marché en moteurs.