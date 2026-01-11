Le nouveau Fiat Qubo L n’a pas été jugé intéressant pour les Français - En direct du salon de Bruxelles 2026

En matière de synergies de groupe, Stellantis reste à la pointe sur ses utilitaires légers. Depuis la nuit des temps ou presque, tous ses modèles de « ludospaces » se partagent les mêmes éléments techniques. Aujourd’hui le Citroën Berlingo reste mécaniquement très proche du Peugeot Rifter, lui-même quasiment identique à l’Opel Combo et même au Toyota ProAce City développé en collaboration.

Dans cet univers des ludospaces de Stellantis, Fiat fait revivre l’appelation « Qubo » avec un inédit « L » accolé dans son nom. L’engin s’expose au salon de Bruxelles 2026, juste à côté du petit Tris, et ressemble presque comme deux gouttes d’eau à un Peugeot Partner ou un Berlingo en version longue. Et pour cause, ce modèle déjà connu sous le nom « Doblo » en version utilitaire est exactement un Berlingo ou un Partner recarrossé. Il repose comme ces derniers sur l’architecture EMP2 également utilisée par la Peugeot 308, la 408 ou l’Opel Astra.

4,4 ou 4,75 mètres

D’après le communiqué officiel de Fiat, ce nouveau ludospace s’appellera « Qubo L » même en version courte à 4,40 mètres. La version longue, elle, mesure 4,75 mètres exactement comme ses cousins.

La planche de bord du Qubo L est quasiment identique à celle de ses cousins, aussi, aux badges près. Il laissera le choix entre trois niveaux de finition : Pop, Icon et La Prima. La version à sept places (châssis long) offre un coffre de plus de 1 300 litres lorsque les deux sièges du rang trois ne sont pas présents.

Essence, diesel ou électrique, mais pas chez nous

Outre la motorisation diesel de 130 chevaux à boîte automatique du modèle exposé au salon, le Qubo L laissera le choix entre un diesel de 130 chevaux à boîte manuelle, un diesel de 100 chevaux à boîte manuelle, un moteur essence à hybridation légère de 110 chevaux et une mécanique 100 % électrique de 136 chevaux à batteries de 52 kWh.

En revanche, les communicants de Stellantis France nous précisent qu’il n’est pas prévu pour le moment de le commercialiser chez nous.

L’instant Caradisiac

Ce nouveau Qubo L n’est rien d’autre qu’un Berlingo recarrossé. Et en plus, il snobe pour l’instant le marché français.