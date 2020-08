Essai - Toyota Proace City : une première réussie, forcément.

EN BREF Première fourgonnette signée Toyota Même Base que les Citroën Berlingo et Peugeot Rifter À partir de 22 422 €

Cette nouvelle fourgonnette est une Toyota. Si, si, c’est écrit dessus. Sur le capot, à l’arrière, sur le volant… Elle s’appelle Proace City et c’est même la première fourgonnette de ce type siglée Toyota. Siglée est bien le mot car elle n'est pas produite par Toyota. De fait, tout dans cette fourgonnette nous rappelle quelque chose… Bon sang mais c’est bien sûr ! C’est une Citroën, ou une Peugeot, bref une PSA, fruit de la collaboration entre le groupe français et le constructeur japonais. Donc oui, le nouveau Toyota Proace City n’est pas un vrai Toyota. À une calandre près, il reprend toutes les caractéristiques esthétiques et techniques ainsi que les capacités utilitaires des PSA. Quelle chance ! Car cette filiation est excellente, elle est même un atout pour le petit dernier. Les trois véhicules PSA (Peugeot Partner, Citroën Berlingo et Opel Combo), lancées en 2018, sont en effet ce qu’il y a de mieux actuellement sur ce marché. Auréolés du prestigieux prix de l’International Van of the Year en 2019, ils sont les plus modernes et les plus aboutis du moment. Ce qui fait que la fourgonnette Toyota l’est aussi.

Jusqu’à une tonne de charge utile

Le Proace City est le petit frère du Toyota Proace tout court, le fourgon moyen de la marque nippone également issu du véhicule équivalent de PSA. Ce nouveau petit fourgon est aussi le symbole de la volonté de Toyota de se faire une place sur le marché des utilitaires avec une gamme à peu près complète, composée de ces deux utilitaires et l’incontournable Hilux, le pick-up de la marque.

Le Proace City est une fourgonnette à l’offre très complète. Tôlé ou vitré, et même cabine approfondie, il est décliné en deux longueurs. Le premier, baptisé Medium, est d’une longueur de 4,40 mètres pour une largeur de 2,10 m. avec les rétroviseurs. Il affiche un volume utile de 3,3 m³ pour une charge utile de 650 kg. Le second, appelé très simplement Long, gagne 35 centimètres et atteint 4,75 mètres de long. Son volume utile est de 3,9 m³ et la charge utile atteint la tonne. Il est possible d’aller encore plus loin avec le système Moduwork. Le siège passager peut se relever et libère via une trappe un espace de chargement supplémentaire. Le volume utile passe ainsi 3,8 m³ sur le Medium et à 4,3 m³ sur le Long. Cette option apporte surtout une longueur utile au plancher plus importante. Elle passe de 1,81 m à 3,10 m sur le Medium et de 2,16 m à 3,44 m sur le Long. Pratique pour transporter des charges longues.. Ces capacités utilitaires du Proace City sont un plus certain. Il est ainsi possible d’installer deux palettes dans le compartiment de charge. Autre option intéressante, facturée 350 € HT, la charge utile renforcée à 1 tonne sur le Medium. Quant aux capacités de remorquage, elles sont de 1 500 kilos avec une remorque freinée.

Trois places à l’avant, enfin presque...

Avec le système Moduwork, le siège passager est en fait une banquette composée de deux sièges. Cette banquette offre une place centrale d'appoint qui cache des rangements situés sous l'assise. Rabattu, ce petit siège sert aussi d'écritoire. Pratique. Quant à savoir si la place d’appoint en est vraiment une, c’est à voir… Il faudra être plutôt souple et d’un gabarit très raisonnable pour s’y installer. Et pour quelques minutes seulement, tant la position est inconfortable pour ce passager. Et presque gênante pour les autres occupants. Bref, à considérer uniquement comme une place d’appoint très temporaire. Côté rangement, il y a ce qu’il faut avec des espaces ouverts ou fermés, et même une petite capucine. Un regret cependant : l’imposante console centrale ne comporte aucun espace de rangement, pas la plus petite trappe pour poser quoi que ce soit.

Pour l’espace de chargement, les portes battantes asymétriques s’ouvrent à 90° et sont bloquées par un système de retenue. À l’intérieur, une petite poignée permet de les ouvrir à 180°, ce qui indispensable lors d’un chargement ou d’un déchargement à quai. L’accès à l’espace arrière se fait aussi par la porte latérale coulissante, proposée de série. Le Proace City est doté de six anneaux d’arrimage.