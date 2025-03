Le Mercedes Marco Polo, van aménagé le plus cher du marché, est-il pour autant le meilleur ?

EN BREF Van aménagé diesel de 163 à 237 ch À partir de 92 774 euros Modeèle essayé : Marco Polo 300D à 122 408 euros

Débarquer dans un camping, ou une simple aire de camping-car, avec le nouveau Mercedes Marco Polo, c’est un peu comme si l’on déboulait en Aston Martin sur un parking de supermarché Leclerc : les têtes se dévissent. Car les vanlifers connaisseurs savent. Ils se doutent bien que ce van aménagé est l’un des plus chers du marché, hormis ceux réalisés par quelques préparateurs confidentiels. Surtout dans la configuration de cet essai : le 300 D et sa cohorte d’options.

Car s’il tutoyait déjà les sommets tarifaires dans ses précédentes versions - et il en a connu en 40 ans de service - ce nouveau modèle explose les prix. Rien qu’avec son addition de base (92 000 euros) mais aussi, et surtout, avec sa grosse motorisation et ses options qui l’alourdissent, puisque le modèle testé, dépasse les 122 000 euros.

Cuir, bois et commandes électriques

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pour s’en rendre compte un tour du propriétaire s’impose. Ce Marco Polo descend comme il se doit du Mercedes Classe V revu l’an passé. Il adopte, comme lui, une face béante et un logo Mercedes XXL.

Comme lui aussi, il utilise la dernière version du système MBUX que l’on retrouve ici au travers de deux énormes dalles numériques de 12,3 pouces, du jamais vu sur un van. Et les écrans géants sont bien entourés par des garnitures en bois (et en option) comme des sièges en cuir (en option eux aussi). À l’arrière, le sol est recouvert de lamelles façon vieux gréement. Un univers plutôt cosy puisque la banquette (coulissante) est elle aussi recouverte de cuir couleur sable.

Sur le côté, le coin kitchenette est, tout comme le reste du mobilier, ultra-pratique et d’excellente facture. Le sorcier Westfalia, qui se charge de l’aménagement, a glissé un frigo de 40 l à ouverture vertical à la fois pratique et très efficace. À côté, le réchaud deux feux fait le job. On peut regretter en revanche que le Marco Polo ne dispose pas, comme son principal concurrent Volkswagen California, d’une seconde porte latérale coulissante latérale côté cuisine, plutôt utile pour évacuer les effluves de la soupe aux choux qui mijote sur le réchaud.

La porte coulissante du Mercedes, unique donc, est électrique (en option évidemment) et elle permet d’accéder à cet habitacle. Côté nuit, la banquette du rez-de-chaussée se transforme facilement en lit, puisqu’elle est électrique, tout comme le toit relevable qui s’ouvre en une trentaine de secondes en appuyant sur un simple bouton.

Sauf que pour l’actionner, il faut en passer par le menu de l’écran de la planche de bord, tout comme la mise en marche du chauffage et le réglage de la lumière ambiante. Et son usage est un poil fastidieux puisqu’il faut se glisser entre les sièges avant, retournés pour faire office de salon, allumer le contact du van et tâtonner dans le menu. Après plusieurs allers-retours entre l’avant et l’arrière de l’engin, le vanlifer se dépêchera de télécharger, et de configurer l’appli dédiée à toutes ces manœuvres sur son smartphone.

Un simple bouton et le van est d'équerre

De cette manière, il pourra tout gérer depuis son téléphone, y compris un élément essentiel et très innovant. Il s’agit d’un système autonivelant qui corrige l’assiette du Marco Polo à l’arrêt. Fini la fastidieuse mise en place des cales. Oublié le niveau à bulles pour éviter de dormir la tête en bas : ce système, contenu dans la suspension pilotée Airmatic s’en charge tout seul comme un grand. Faut-il le rappeler ? Cette technologie est en option.

La mise à plat de l’engin s’effectue via son smartphone, comme le relevage du toit. Celui-ci permet évidemment de se tenir debout dans l’habitacle, mais aussi d’y dormir sur un très bon matelas qui n’a pour seul inconvénient que son étroitesse. Il n’est large que d’1,13m. C’est peu pour deux. Se rabattre sur le lit banquette du rez-de-chaussée ? Même punition et même largeur, ce qui pousse un couple qui n’en est plus à sa lune de miel à opter pour la chambre séparée.

Reste que, malgré ces inconvénients, auxquels on peut ajouter l’absence d’eau chaude, et le manque de coffre pour ceux qui disposent de la table d’extérieur et des pliants (en option forcément) le Marco Polo reste l’un des vans à l’habitacle le plus qualitatif de la production. Un constat valable au bivouac, mais voyons si sa conduite est du même tonneau.