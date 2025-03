Le Mercedes Marco Polo, van aménagé le plus cher du marché, est-il pour autant le meilleur ?

La concurrence ? Moins chère, moins puissante et moins équipée

La vanlife est à la mode et nombre de constructeurs proposent des modèles d’un gabarit similaire au Marco Polo. Mais son principal concurrent reste, et ce depuis des dizaines d’années, l’indétrônable leader du marché : Le Volkswagen California. Mais le bon vieux Combi, même au goût du jour ne parvient pas au niveau de puissance et d’équipements du Mercedes avec ses 150 petits chevaux.

En revanche, il est bien moins cher puisque ses tarifs débutent à 68 400 euros, et même en version haut de gamme, à 84 000 euros, il ne parvient pas à la cheville de son concurrent de Stuttgart.

Le Ford Transit Custom Nugget (à 68 395 euros), comme le Renault Trafic SpaceNomad (à 61 900 euros) ou le Citroën Holidays (à 53 490 euros) sont encore moins chers, et alignent des tarifs près de deux fois moins élevés que le Marco Polo 300D lorsqu'il est ultra-équipé de toutes ses options.

À retenir : le luxe est-il indispensable ?

Il n’y a aucun doute : Ce Marco Polo coche toutes les cases. Confortable à l’étape, hormis son manque d’eau chaude et l’absence de panneaux solaires, il est aussi le meilleur sur la route par rapport à l’intégralité de ses concurrents. Reste un énorme point noir : son tarif. Les vendeurs Mercedes ont beau avancer l’argument de l’achat deux en un : une auto pour la semaine et un van pour le week-end. Mais combien de leurs clients vont au boulot en semaine à bord d’un véhicule de 2,6 t et de plus de cinq mètres de long ? Un argument commercial qui tient moins bien la route que ce van Mercedes. Il ne reste donc plus qu’à poser le pour d’un van parfait et le contre d’un investissement difficile à rentabiliser. Même si le Marco Polo est exonéré de malus, comme tous ses concurrents homologués VASP.

Tous les tarifs

Modèle Prix hors options Marco Polo 220 D 163 ch 9G-Tronic 92 774 euros Marco Polo 250 D 190 ch 9G-Tronic 94 899 eos Marco Polo 300 D 237 ch 9G-Tronic 99 789

Caradisiac a aimé La motorisation

Le confort de suspension

La qualité de fabrication Caradisiac n'a pas aimé