Yangwang

Et maintenant, une supercar BYD de 3 000 chevaux

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

38  

La nouvelle Yangwang U9 Track Edition développerait 1 000 chevaux de plus que les supercars les plus puissantes du marché actuel ! Mais attention car cette voiture de sport chinoise n’a pour l’instant rien prouvé du tout au-delà de ses opérations de communication assez spectaculaires.

Une image de mauvaise qualité montrant la nouvelle Yangwang U9 Track Edition.

On commence à bien connaître les voitures de la gamme de BYD mais celles de sa marque de luxe Yangwang restent pour l’instant inconnues chez nous (même si elles arrivent aussi sur notre marché). Outre la berline U7 et le délirant SUV hybride rechargeable U8 expérimenté en Chine par nos soins, Yangwang commercialise une vraie supercar électrique en Chine : l'ultra-sportive U9.

Cette supercar U9 de 1 305 chevaux dotée d’un moteur pour chacune de ses roues s’est d’abord fait connaître par les nombreuses vidéos la montrant en train de sauter littéralement grâce à ses bras de suspension pilotés mécaniquement. Et attention, elle veut désormais scotcher tout le monde par sa puissance maximale monstrueuse.

Plus de 1 300 chevaux !

Comme découvert dans de nouveaux documents publiés par le ministère de l’industrie chinois (qui met régulièrement au grand jour des projets de marques automobiles encore secrets), la Yangwang U9 va prochainement recevoir une nouvelle déclinaison extrême baptisée « Track Edition ».

Voici la U9 Track Edition vue de l'arrière. Oui, c'est radical...
Équipée d’appendices aérodynamiques beaucoup plus radicaux (aileron arrière fixe, lames en carbone ajoutées sur les bas de caisse…), cette U9 Track Edition possède toujours quatre moteurs. Sauf que la puissance individuelle de ces moteurs atteint cette fois les 555 kW, soit 754 chevaux. De quoi arriver théoriquement à une puissance maximale totale de 3 016 chevaux, c’est-à-dire un millier de plus que la plus puissante des supercars électriques actuelles, la Rimac Nevera R de 2 017 chevaux !

Il faudra prouver ses performances

En attendant de connaître tous les détails sur cette Yangwang U9 Track Edition, la U9 actuelle n’a jamais prouvé quoi que ce soit en termes de performances ou de chronos sur circuit. En la matière, la marque du groupe BYD n’a pas du tout adopté la même stratégie que Xiaomi, auteur d’un récent temps canon sur la Nordschleife avec sa surpuissante SU7 Ultra. Pour l’instant, on sait juste que la Yangwang U9 est capable de bondir ce qui ne présente aucun intérêt pour ceux qui s’intéressent réellement aux voitures de sport.

Précisons que la Yangwang U9 « normale » coûte en Chine l’équivalent de 240 000€. La U9 Track Edition sera logiquement plus chère.

