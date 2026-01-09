La Mercedes CLA est sacrée voiture de l’année 2026 et on ne s’y attendait pas

On avait tout faux. Michel Holtz pariait sur le Dacia Bigster parmi la liste des sept finalistes de l’élection de la voiture de l’année (« Car of The Year ») et j’imaginais plutôt la Fiat Grande Panda, malgré ses défauts, pour son approche bon marché et son design enjoué.

Mais non, le jury de « Car of the Year » rassemblant 59 journalistes originaires de 22 pays de l’Union européenne a finalement décidé de sacrer la Mercedes CLA de seconde génération. L’Allemande a même dominé le classement puisqu’elle a reçu 320 points au total, devant le Skoda Elroq et ses 220 points.

Stellantis et Renault ratent le podium

Troisième, la Kia EV4 engrange 208 points. Derrière, tous les modèles du groupe Stellantis et ceux de Renault ferment le classement : le Citroën C5 Aircross est quatrième avec 207 points, la Fiat Grande Panda est cinquième avec 200 points et le Dacia Bigster est sixième avec 170 points.

La Renault 4 ferme la marche avec 150 points. Quel contraste avec l’édition 2025 de l’élection « Car of The Year » qui avait été remporté haut la main par la Renault 5, un an après le Scénic élu en 2024 !

Une excellente berline compacte électrique, mais chère

Le jury a ainsi récompensé les excellentes performances électriques de cette auto capable d’offrir à la fois une excellente autonomie grâce à ses grosses batteries de 85 kWh, mais aussi de très bonnes capacités de charge rapide et une finition intérieure flatteuse.

Mais c’est aussi, comme on a pu le constater lors de notre récent comparatif contre la Tesla Model 3, une auto qui consomme plus que cette dernière et qui coûte aussi très cher : 48 050€ en version électrique de base à petites batteries de 58 kWh, mais 52 900€ au minimum avec les grosses batteries de 85 kWh avant options.