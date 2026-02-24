Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

En bref SUV compact

Autonomie : 530 km

A partir de 44 990 €

Si la priorité a initialement été donnée aux marchés domestique et nord-américain avec des gabarits imposants, Kia adapte désormais son catalogue aux attentes européennes. Après le lancement de l’EV3 (segment B) en 2024, la marque investit désormais le segment C avec l’Ev5, venant ainsi défier les Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech et Volkswagen ID.4. Avec l'arrivée attendue du petit EV2 en début d'été, le Coréen dispose aujourd'hui de l'une des offres les plus vastes du marché mondial.

Des choix techniques orientés vers la maîtrise des coûts

L'EV5 repose sur la plateforme modulaire E-GMP, commune aux autres modèles électriques du groupe Hyundai/Kia. Toutefois, afin de contenir les tarifs, Kia a fait l'impasse sur l'architecture 800 volts qui fait sa notoriété avec l'EV6. Ce passage à une architecture plus classique influe directement sur la puissance et les temps de recharge. Un argument désormais devenu décisif pour la clientèle, sachant que plusieurs concurrents comme la Hyundai Ioniq 5, le Xpeng G6 ou le Mazda MX-30 proposent des puissances plus élevées.

L'EV5 est commercialisé en France avec une batterie (81 kWh) et un moteur de 218 ch. Kia annonce 530 km d’autonomie. Une moyenne correcte, mais, au regard du prix, le Coréen part avec un handicap. En effet, ses concurrents directs comme le Scénic ou le Peugeot E-3008 annoncent des rayons d'action approchant les 700 km en une charge.

L'EV5 est produit en Corée. Il subit un éco-score défavorable ce qui le prive du bonus écologique. Face à des rivaux assemblés en Europe et bénéficiant encore d’aides à l’achat, l’écart final peut rapidement atteindre plusieurs milliers d’euros. Son prix d'appel sous les 45 000 € n'est pas non plus, le plus compétitif du marché.

Les designers ont usé, voire abusé, des angles droits. C’est la signature de la gamme EV : un look massif, presque futuriste. À l’avant, les optiques effilées aux contours complexes encadrent une face pleine, tandis qu’à l’arrière, le bandeau lumineux court sur toute la largeur du hayon. C’est clivant, certes, mais ça a le mérite de ne ressembler à rien d’autre sur la route.

À bord, l’ambiance est résolument moderne avec cette double tablette haute définition au découpage en trois parties, qui survole une planche de bord totalement revue. C’est aérien, très propre visuellement et valorisant. À ce propos, on apprécie ses performances et la disposition claire des menus. Elle dispose de nombreux services connectés très utiles pour une voiture électrique, comme le planificateur d'itinéraires incluant désormais la charge souhaitée à l'arrivée, un préconditionnement de la batterie manuel, des services de divertissements (Netflix, jeux, etc.) et naturellement les connectivités Android Auto et CarPlay. L'EV5 est ainsi bien armé pour parer aux difficultés que peut rencontrer un novice dans l'électrique. Le constructeur a eu aussi la bonne idée de conserver des touches physiques pour la commande de chauffage.

Là où l’EV5 marque des points, c’est sur l’accueil. Le SUV est spacieux et lumineux grâce au toit panoramique. Deux adultes de bonne taille seront parfaitement à l'aise aux places arrière. Ils pourront recharger leur smartphone via une prise USB-C logée dans le siège avant et ranger toutes leurs bricoles dans le pratique tiroir encastré entre les deux sièges avant.

Enfin, le coffre de 566 litres, complété par un rangement sous le plancher, répondra sans difficultés aux besoins d’une grande famille. Petit bonus : un "frunk" sous le capot avant de 44 litres pour ranger les câbles de recharge.