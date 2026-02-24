La concurrence : des handicaps face aux européens

Le nouveau Kia EV5 est mis à rude épreuve par ses rivaux européens, comme le Renault Scénic E-Tech ou le Peugeot E-3008, qui bénéficient du bonus écologique dont l'EV5 est privé en raison de sa fabrication hors Europe. De plus, ces derniers proposent jusqu' à 700 km d'autonomie.

À retenir : Un avenir compliqué en France

L’EV5 s’affirme comme un élève appliqué, mais perd son titre de premier de la classe face à une concurrence européenne devenue redoutable. Si son espace à bord et son look audacieux séduiront les familles, son architecture 400 volts et son efficience perfectible l'empêchent de devenir la nouvelle référence du segment. Il manque une recharge plus véloce pour transformer l'essai et justifier pleinement son positionnement tarifaire.

Caradisiac a aimé

L'espace à bord

Le grand coffre

Les nombreux rangements

Les nombreuses aides à la conduite d'une électrique

La qualité de présentation intérieure

Le système de régénération ludique

La garantie de 7 ans

Caradisiac n'a pas aimé

L'autonomie quelconque

L'absence de bonus et d'éco-score

La vitesse de recharge sous la moyenne du marché

L'amortissement ferme à basse vitesse

Les tarifs élevés