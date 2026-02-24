Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

Alexandre Bataille

4. Notre avis sur le Kia EV5 et face à la concurrence

 

Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens

 

La concurrence : des handicaps face aux européens

Le nouveau Kia EV5 est mis à rude épreuve par ses rivaux européens, comme le Renault Scénic E-Tech ou le Peugeot E-3008, qui bénéficient du bonus écologique dont l'EV5 est privé en raison de sa fabrication hors Europe. De plus, ces derniers proposent jusqu' à 700 km d'autonomie. 

À retenir : Un avenir compliqué en France

L’EV5 s’affirme comme un élève appliqué, mais perd son titre de premier de la classe face à une concurrence européenne devenue redoutable. Si son espace à bord et son look audacieux séduiront les familles, son architecture 400 volts et son efficience perfectible l'empêchent de devenir la nouvelle référence du segment. Il manque une recharge plus véloce pour transformer l'essai et justifier pleinement son positionnement tarifaire. 

Caradisiac a aimé

  • L'espace à bord
  • Le grand coffre
  • Les nombreux rangements
  • Les nombreuses aides à la conduite d'une électrique
  • La qualité de présentation intérieure
  • Le système de régénération ludique
  • La garantie de 7 ans

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'autonomie quelconque
  • L'absence de bonus et d'éco-score
  • La vitesse de recharge sous la moyenne du marché
  • L'amortissement ferme à basse vitesse
  • Les tarifs élevés

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE AIR 0 (wltp) 44 990 €  €
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE AIR BUSINESS 0 (wltp) 45 840 €  €
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE EARTH 0 (wltp) 46 990 €  €
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE EARTH BUSINESS 0 (wltp) 47 840 €  €
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE 0 (wltp) 49 990 €  €
81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE BUSINESS 0 (wltp) 50 840 €  €
Photos (36)

