Pourquoi le Kia EV5 part avec un sérieux handicap face à ses rivaux européens
4. Notre avis sur le Kia EV5 et face à la concurrence
La concurrence : des handicaps face aux européens
Le nouveau Kia EV5 est mis à rude épreuve par ses rivaux européens, comme le Renault Scénic E-Tech ou le Peugeot E-3008, qui bénéficient du bonus écologique dont l'EV5 est privé en raison de sa fabrication hors Europe. De plus, ces derniers proposent jusqu' à 700 km d'autonomie.
À retenir : Un avenir compliqué en France
L’EV5 s’affirme comme un élève appliqué, mais perd son titre de premier de la classe face à une concurrence européenne devenue redoutable. Si son espace à bord et son look audacieux séduiront les familles, son architecture 400 volts et son efficience perfectible l'empêchent de devenir la nouvelle référence du segment. Il manque une recharge plus véloce pour transformer l'essai et justifier pleinement son positionnement tarifaire.
Caradisiac a aimé
- L'espace à bord
- Le grand coffre
- Les nombreux rangements
- Les nombreuses aides à la conduite d'une électrique
- La qualité de présentation intérieure
- Le système de régénération ludique
- La garantie de 7 ans
Caradisiac n'a pas aimé
- L'autonomie quelconque
- L'absence de bonus et d'éco-score
- La vitesse de recharge sous la moyenne du marché
- L'amortissement ferme à basse vitesse
- Les tarifs élevés
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE AIR
|0 (wltp)
|44 990 €
|€
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE AIR BUSINESS
|0 (wltp)
|45 840 €
|€
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE EARTH
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE EARTH BUSINESS
|0 (wltp)
|47 840 €
|€
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE
|0 (wltp)
|49 990 €
|€
|81.4 KWH 218 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE BUSINESS
|0 (wltp)
|50 840 €
|€
Photos (36)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération