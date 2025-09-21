SUV Ford Puma et Ford Puma GEN-E : lequel choisir ?

Lancé en 2019 et restylé en 2024, le SUV citadin Ford Puma fait partie des meilleures ventes dans la catégorie des SUV citadins. S’il est loin avec 10 885 exemplaires vendus (depuis janvier) du Peugeot 2008 qui totalise pour la même période 35 572 ventes, il a pour lui un style qui plaît, une taille réduite, des équipements dernier cri et se voit depuis peu rejoint par un modèle 100 % électrique qui se nomme Ford Puma GEN-E.

Si le modèle thermique est disponible avec plusieurs moteurs Ecoboost de 125, 155 et 170 ch (pour le modèle ST le plus sportif), le modèle électrique ne dispose que d’une motorisation de 168 ch et une batterie de 43,6 kWh de capacité utile, lui autorisant sur le papier une autonomie de plus de 500 km en ville et plus de 350 km sur un parcours mixte.

Un style qui plaît

Ce que l’on apprécie sur ce modèle, c’est en premier sa bouille toute ronde. Lors de son restylage l’an dernier, Ford a limité les modifications extérieures de son Ford Puma avec seulement un emblème plus grand déplacé au centre de la calandre et une signature lumineuse évoluée qui est désormais en forme de C. Et c’est dans l’habitacle que le constructeur a produit le plus d’efforts en modifiant le mobilier dont une planche de bord qui est désormais rectiligne, un volant qui adopte des méplats, des écrans high-tech plus grands (de 12 pouces pour l’instrumentation et le multimédia), et une interface plus moderne (Sync4 au lieu de Sync3) mais toujours un peu lente.

Places arrière peu spacieuses

Il y a aussi moins de boutons (dommage pour l’ergonomie), tout passe par l’écran y compris le chauffage. L’instrumentation numérique est quant à elle remaniée et très lisible, et elle accueille de nouvelles informations comme le fléchage du GPS et les flux d’énergies du système hybride. On découvre avec le restylage un nombre important d’aides à la conduite comme le système de freinage automatique en marche arrière et la conduite autonome de niveau 2 sur voies rapides avec la boîte Powershift. Au rayon de ce qui déçoit, et qui n’a pas vraiment changé avec le lifting, on peut noter les plastiques durs un peu trop nombreux et faciles à rayer, les places arrière qui ne conviendront pas à un ado de plus de 1,80 m. Le même ado dans le Puma électrique GEN-E aura aussi le désagrément d’avoir droit à une banquette aux assises trop courtes et surélevées (la batterie étant dans le plancher). Enfin, la découpe de portes arrière oblige les passagers de la banquette à se baisser pour entrer.

Un coffre de géant

En revanche, le volume de chargement est des plus corrects avec 456 litres, dont 80 litres pour le bac placé en dessous du plancher de coffre que l’on peut nettoyer avec de l’eau, le bac étant pourvu d’un trou d’évacuation. Pour le modèle électrique, c’est encore plus avec 523 litres, dont 145 litres pour la Gigabox située sous le plancher (on a gagné de l’espace avec la suppression de l’échappement). De plus pour le rangement des câbles pour ce même modèle électrique on a droit à l’avant sous le capot, à un petit frunk de 43 litres.

Puissances de 125 à 170 ch

Sous le capot toujours, on trouve plusieurs motorisations thermiques Ecoboost mais il n’y a plus de motorisation flexifuel qui permettait de faire des pleins d’éthanol E85 à bas prix. L’entrée de gamme dispose d’un 1.0 Ecoboost de 125 ch qui peut au choix, être doté d’une boîte manuelle à six rapports ou d’une boîte à double embrayage Powershift à sept vitesses. Cette dernière se révèle douce à l’usage, mais peu rapide (c’est un peu mieux lorsque l’on enclenche le mode S). Toujours avec la boîte Powershift on a aussi la possibilité de passer au bloc 1.0 Ecoboost de 155 ch ou pour les conducteurs les plus sportifs à la version ST équipée d’un 1.0 Ecoboost de 170 ch. Toutes ces motorisations sont MHEV, c’est-à-dire dotées d’une hybridation légère qui permet d’aider aux relances du moteur thermique, mais ne permet pas de rouler quelques mètres en électrique. Pour rouler en 100 % électrique, il faut passer au Ford Puma GEN-E qui dispose d’une motorisation de 168 ch et d’une batterie de 54 kWh (capacité brute) permettant une autonomie en parcours mixte de 376 km.

Un comportement exemplaire

Ce qui est bien avec le Ford Puma qu’il soit thermique ou électrique, c’est son comportement routier. Avec une direction précise (quoiqu’un peu légère) et un châssis performant, ce modèle demeure le plus ludique des SUV citadins du marché et dépasse sur ce plan, les Peugeot 2008 (E-2008) et Renault Captur, les deux stars de la catégorie. On apprécie le train avant vif et directeur et la précision des trajectoires, seul bémol, une suspension un peu ferme à l’arrière sur les saignées, sans que cela soit pour autant préjudiciable à la conduite. Quant au SUV électrique Ford Puma GEN-E, grâce à son poids à vide contenu à 1 500 kg (de 1 240 à 1 325 kg pour les thermiques), il fait preuve d’une belle agilité et reste proche dans son comportement du modèle thermique.

Une bonne alternative aux stars de la catégorie

C’est assurément grâce à son comportement routier que le Ford Puma marque des points face à la concurrence, mais on peut aussi mettre en avant ses moteurs Ecoboost performants, son équipement complet en entrée de gamme et ses tarifs bien positionnés face à une concurrence qui est souvent proposée à un tarif supérieur. Face aux Peugeot 2008, Renault Captur, Hyundai Kona, Toyota Yaris Cross, le Ford Puma n’a pas à rougir de la comparaison, si ce n’est avec certains pour ses matériaux un peu moins flatteurs ou ses places arrière peu spacieuses.