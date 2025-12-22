Les bilans automobiles 2025 - Cédric Pinatel : « pourquoi tant de haine contre DS Automobiles ? »

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

Je sais que Stéphane Schlesinger la déteste car elle dispose à 95 % d’un châssis et de mécaniques conçues par des marques de l’ancien PSA plutôt que chez les constructeurs issus de FCA, mais je trouve que la nouvelle Fiat Grande Panda coche à peu près toutes les cases de la voiture populaire et accessible : elle offre une habitabilité excellente, un moteur relativement puissant (100 chevaux) et même une boîte automatique à un tarif plus que raisonnable (18 900€ à son lancement au printemps dernier en finition Pop avec un bon niveau d’équipement, même si Fiat vient hélas de revoir sa gamme en augmentant son prix). Surtout, elle a ce petit truc vraiment sympa en style qui me fait penser que, malgré ses défauts, elle devrait être élue « voiture de l’année » dans quelques jours à Bruxelles. Évidemment il faudra qu’elle soit fiable, mais j’y crois davantage maintenant que Stellantis propose une garantie à 8 ans dans son réseau. Par ailleurs, je trouve aussi que la nouvelle Renault Clio jouit d’un excellent rapport prix-équipement à 19 900€ avec son moteur de 115 chevaux et sa bonne dotation de série. Elle surclasse très probablement l’Italienne sur le plan dynamique, aussi, mais je préfère le design extérieur de la Fiat !

Quelle est la voiture qui t’a le plus déçu ? Le Leapmotor C10 REEV

Avec un prix assez bien placé (36 500€), ce gros SUV familial électrique à prolongateur d’autonomie bénéficie de vraies qualités dans la vie de tous les jours. Sauf quand on se retrouve sur l’autoroute à 130 km/h avec les batteries totalement vides : c’est la première fois depuis fort longtemps que je me suis retrouvé à perdre de la vitesse en montée sur voie rapide au volant d’une voiture neuve ! Les solutions techniques de ce genre, qui possèdent une puissance thermique insuffisante pour maintenir des performances correctes dans toutes les situations de conduite, sont une catastrophe. Et je sais que les véhicules hybrides de chez MG (MG3 et ZS) peuvent aussi manquer parfois de performances dans des situations similaires. Dans un autre genre et même si j’adore son design, je trouve dommage que la nouvelle Fiat 500 thermique coûte si cher alors que ses performances ont reculé.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

Comme beaucoup, je suis très curieux d’essayer cette fameuse nouvelle Renault Twingo au style vraiment marquant. A l’opposé du spectre automobile, j’ai hâte de découvrir ce que donneront les versions extrêmes de la Porsche 911 de type 992.2 et surtout la GT2 RS. La dernière Turbo S, d’ailleurs, me semble extraordinaire sur le papier.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce que qui t’a le plus agacé ?

On parle beaucoup de l’éventuelle suppression des marques les plus en difficultés du groupe Stellantis depuis le changement de sa direction. Et moi qui ne fais pas vraiment partie des fans de DS Automobile, j’en viens à éprouver une certaine empathie pour cette marque tant je constate que certains aiment tirer sur l’ambulance et se réjouissent de sa possible disparition. La tâche de cette marque, dans un groupe où la direction pousse au maximum sur les économies d’échelles depuis qu’elle existe ce qui constitue un sacré facteur limitant, n’a jamais été simple et elle l’est encore moins maintenant qu’elle doit cohabiter avec Lancia ou Alfa Romeo. Mais j’ai l’impression que ses équipes sont malgré tout parvenues à concevoir des produits crédibles dans leur contexte concurrentiel malgré leurs défauts persistants. Quand j’entends certains de mes collègues pouffer de rire en parlant de la DS N°8, ça me donne très envie de l’essayer. Sinon dans un autre genre, j’ai aussi détesté me faire avoir pour la première fois de ma vie par une voiture radar privée un samedi soir à 22h…

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Dès que j’aurai une borne chez moi, tout simplement.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

Le problème de la localisation des chaînes de valeur en Chine constitue bien un défi énorme pour l’industrie automobile européenne qui est devenue dépendante de l’Empire du Milieu pour la fabrication des batteries et d’un grand nombre de composants des voitures modernes. Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut trouver une solution à cela et qu’il ne s’agit pas d’une mince affaire. En revanche, les produits chinois commercialisés chez nous brillent surtout par leurs prix bas : il suffit de voir la réorientation stratégique de BYD, par exemple, qui se met à faire du « MG » en proposant des hybrides rechargeables à prix cassés pour booster ses volumes sur le Vieux Continent. Certes, des marques comme XPeng parviennent à offrir les meilleures performances de charge du marché des voitures électriques mais cela ne me paraît pas déterminant pour écraser les marques locales. Et je trouve justement que leur avance technologique, même dans ce domaine précis, a plutôt tendance à se réduire depuis que les marques européennes ont mis les moyens pour développer des voitures électriques compétitives.

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

Bien sûr. Renault fabrique déjà chez nous la majorité de ses modèles 100 % électriques, Alpine n’externalise pas celle de ses véhicules et Stellantis construit toujours en France des véhicules comme le Peugeot 3008, le 5008 ou le Citroën C5 Aircross. Certes, il devient plus facile de construire chez nous des véhicules chers et l’équation économique reste plus difficile pour de petits modèles à prix bas. Mais dans le contexte actuel où tout le monde exige du « patriotisme économique », il paraît indispensable de pousser à nouveau des projets de ce genre et je pense même que ça peut devenir un gros argument de vente. Jusqu’à réussir à rapatrier la production des modèles les plus importants comme la Renault Clio, les SUV thermiques de la marque au losange ou les best-sellers de Stellantis ? Je l’espère, puisque Toyota parvient à rentabiliser ses Yaris et Yaris Cross produites en France…

Les kei-cars arriveront-elles un jour ?

Visiblement non puisque la réglementation M1E échafaudée par la Commission européenne doit finalement déboucher sur des voitures électriques très similaires à celles qu’on peut déjà acheter. Dommage car je pense qu’il y a un énorme potentiel pour des micro-citadines, thermiques ou électriques, à 10 000€ comme au Japon.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Que les instances réglementaires se penchent sérieusement sur les dysfonctionnements relatifs aux aides à la conduite et à ces fameux « freinages fantômes » qui me semblent constituer réellement un risque d’accident comme j’ai pu en faire l’expérience il y a quelques semaines avec un Volvo EX90.

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

La Gineste à 06h du matin avec une Lamborghini Revuelto c’était déjà extatique. Je veux bien refaire la même, mais sans les pneus hiver. Et en Roadster, si c’est possible aussi. Mais je ne voudrais pas abuser, hein…