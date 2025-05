Le prototype de la future Porsche GT2 RS de 2027 se cache sous une carrosserie de GT3 RS.

On croit voir une Porsche GT3 RS bodybuildée. Mais non, il s’agit d’un prototype d’essai pour la future Porsche 911 GT2 RS, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Porsche use d'un tel subterfuge. La Porsche GT2 RS est la dernière version de la 911 à venir sur le marché et cette nouvelle génération ne fera pas exception à cette règle puisqu’elle devrait être dévoilée fin 2026 pour un lancement commercial l’année suivante.

Pour le moment, le prototype qui laisse apparaître un faux air de GT3 RS permet d’entrevoir ce que sera la future Porsche 911 GT2 RS. On voit des extracteurs d’air imposants dans les ailes avant, des ailes arrière bodybuildées qui annoncent des pneumatiques très larges pour la future GT2 RS. Enfin, les échappements sont positionnés plus au centre et très bas dans le bouclier arrière.

Une Porsche 911 GT2 RS hybridée ?

Le son du moteur que nos chasseurs de scoop ont pu entendre ne laisse pas de place au doute, il s’agit bien d’une motorisation turbo. Reste à savoir si cette motorisation n’abriterait pas en son sein un système hybride, car c’est ce qui se murmure du côté de chez Porsche par des sources bien informées. Un système hybride, dont on ne peut nier qu’il alourdirait le poids du véhicule, affiche cependant des avantages, celui de baisser les rejets de CO2 mais aussi d’augmenter la puissance de manière importante. Ainsi si l’ancienne génération de 911 GT2 RS affichait 700 chevaux, la nouvelle génération pourrait atteindre, voire dépasser, les 800 chevaux !

Période d’essais intensive dans les prochains mois

Pour le moment, Porsche poursuit les essais de cette nouvelle génération de GT2 RS avec des mulets. Ceux-ci devraient au fur et à mesure se rapprocher de la version définitive de la future Porsche GT2 RS. Il faudra attendre encore un peu pour avoir une idée plus claire du dernier membre de la famille de la Porsche 911, dont la version restylée 992-2 fait actuellement le bonheur de la marque.