Un véhicule d’essai pour tester le nouveau moteur de la Porsche 911 GT2 RS

Pour tester le moteur de sa future Porsche 911 GT2 RS qui arrivera au plus tôt à la mi-2026, Porsche a installé le moteur 4 litres biturbo dans une Porsche 911 GT3 RS. Mais cela n’a pas réussi à tromper nos chasseurs de scoop qui ont bien vite repéré la supercherie. Il faut dire aussi que la firme de Zuffenhausen prend un malin plaisir à nommer ses véhicules d’essai.

Ce petit nom trouve sa place dans un badge « Top Gun » sur la lunette arrière, dans celui-ci c’est le nom Wolfman (interprété par Barry Tubb dans le film) qui a été choisi. Muni d’un téléobjectif notre chasseur de scoop s’en est bien vite aperçu. De plus selon certaines rumeurs, ce moteur de Porsche 911 GT2 RS pourrait développer une puissance proche des 1 000 ch, pour un couple de 1 000 Nm.

Un nouveau record de prévu

On peut voir que le pilote d’essai qui conduit cette belle Porsche 911 GT3 RS met tout son talent pour passer le plus vite possible dans les virages du célèbre circuit du Nürburgring. Pour la future Porsche 911 GT2 RS qui sera développée grâce aux enseignements tirés des essais du mulet, Porsche envisagerait de battre un record sur la Nordschleife.

Un bolide taillé pour la piste et… la route

Véritable voiture de course adaptée à la route, la future Porsche 911 GT2 RS devrait afficher des performances d’un très haut niveau et bénéficier d’une tenue de route irréprochable. La précédente génération avait déjà placé la barre très haut avec son flat-6 3.8 biturbo développant 700 ch, battant le record par deux fois (6 min 47 s puis avec une GT2 RS modifiée par Manthey Racing : 6 min 40 s 33), la nouvelle génération avec une cylindrée légèrement supérieure et une aide de l’hybridation devrait faire beaucoup mieux.