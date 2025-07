Le nouveau Porsche Cayenne électrique fera-t-il le poids face aux ambitieuses Mercedes-AMG ?

Alors que le Porsche Cayenne actuel laisse le choix entre des motorisations essence à hybridation légère et des blocs hybrides rechargeables, une toute nouvelle génération du gros SUV de luxe se prépare. Elle sera commercialisée aux côtés du Cayenne de troisième génération à partir de l’année prochaine et utilisera une plateforme différente, 100% électrique.

Ce tout nouveau Cayenne de quatrième génération se montre dans une version à peine camouflée juste avant son apparition au festival of speed de Goodwood 2025. Présent dans une communication officielle aux côtés du présentateur anglais Richard Hammond, il laisse déjà observer ses optiques avant et sa silhouette ressemblant à celles du récent Macan Electric en vue avant (moins depuis l'arrière). Pour l’anecdote, il a aussi battu le record chronométrique de la Shelsey Walsh hillclimb, une petite course de côte anglaise.

Basé sur la plateforme PPE…

Pour rappel, ce nouveau Cayenne électrique se basera sur la plateforme PPE déjà utilisée par le Macan Electric mais aussi les Audi A6 e-tron et Q6 e-tron. Le constructeur allemand précise que l’engin pourra tracter 3,5 tonnes comme la plupart des gros SUV thermiques et pour l’instant, on ne connaît pas ses caractéristiques techniques exactes.

Sachant que les autres véhicules déjà basés sur cette plateforme peuvent atteindre jusqu’à 270 kW en puissance maximale et récupérer 100 kilomètres d’autonomie en 4 minutes, 250 km en 10 minutes mais aussi 70% de charge en 21 minutes, le Cayenne électrique présentera des chiffres similaires même si on parle d’un groupe motopropulseur poussé à 1000 chevaux.

…suffisante pour battre BMW et Mercedes-AMG ?

BMW prépare un iX3 électrique capable de récupérer 350 kilomètres d’autonomie en 10 minutes seulement avec 400 kW en pic de puissance et Mercedes-AMG vient carrément d’annoncer 850 kW en crête et 5 minutes pour reprendre 400 km d’autonomie. Certes, l’homogénéité de la puissance de charge au fil du ravitaillement reste plus importante que le pic en lui-même, mais Porsche devra sans doute faire progresser la plateforme PPE sur ce plan de la recharge pour garder des performances acceptables au regard de la concurrence. Au registre des qualités dynamiques, on peut faire confiance aux ingénieurs de la marque pour rester à un niveau de pointe mais là aussi, le Cayenne pourra-t-il se contenter de deux moteurs alors que son futur rival de Mercedes-AMG en possédera trois pour améliorer son efficacité comportementale ?

Rendez-vous probablement d’ici quelques jours pour plus d’informations à ce sujet.