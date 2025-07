Voiture électrique : Ayvens France déploie les primes CEE pour ses clients

Les clients d’Ayvens France peuvent désormais bénéficier de primes CEE pour toute souscription d’un contrat de location d’un véhicule full électrique pendant plus de 24 mois.

Le montant de l’aide varie en fonction du type du véhicule (VP ou VUL) et du profil de l’acheteur (entreprise ou collectivité territoriale).

Des primes de 334 € à 4 704 €

Pour un véhicule particulier électrique, la prime oscille entre 334 € (collectivité de moins de 20 véhicules) et 557 € (pour les flottes d'entrepirses supérieurs à 100 véhicules).

L’offre s’avère plus pertinente et intéressant pour les utilitaires légers. Pour ces derniers, les aides s’échelonnent de 2 823 € pour une collectivité de plus de 20 véhicules, à 4 704 € pour une entreprise avec une flotte inférieure à 100 véhicules.

Intégrer les primes aux loyers

Une stratégie pensée pour accompagner la transition énergétique des flottes et simplifier le nombres de démarches à effectuer. Grâce à ce partenariat avec CertiNergy & Solutions " Ayvens France renforce son action en faveur de la transition vers une mobilité bas carbone en apportant à ses clients une réponse simple et pratique dans un environnement de plus en plus complexe ", explique Jérôme Conrad, président d’Ayvens France.

Le leaser annonce travailler à intégrer directement le montant de la prime CEE dans le loyer du contrat de location. Une manière d’alléger un peu la facture, sans alourdir la paperasse.