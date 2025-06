Océan, spécialiste de la gestion de flottes de véhicules d’entreprises vient de publier les premiers résultats de son « Observatoire de la mobilité ». Les résultats d’un sondage mené auprès d’un panel varié d’entreprise1 montre que les flottes carburent encore au thermique.

87 % de ces entreprises « disposent d’un parc entièrement thermique ou majoritairement thermique », selon les données du télématicien. Et seulement 8,6 % d'entre elles avouent « une part majoritaire ou totale de véhicules électriques ou hybrides ». Pour la moitié des entreprises interrogées, « la transition énergétique est perçue comme un défi opérationnel majeur. »

Manque d'information et d'engagement

Les petites flottes (moins de 20 véhicules) demeurent « les plus ancrées dans le thermique. » 60 % d’entre elles disposent d’un parc composé de véhicules 100 % thermiques. Mais la taille n'explique pas tout. « Même les grandes flottes de plus de 100 véhicules, qui entament leur transition, restent majoritairement fidèles au thermique », souligne Océan.

Le télématicien explique la situation par une multiplication des « obstacles techniques, économiques ou humains » à la transition énergétique dans les grandes flottes mais également par un manque de ressources, d’informations et d’engagement. « De nombreuses petites structures ne se sentent pas encore concernées. »

Une gestion de flotte à deux vitesses

L’adoption d’un outil de gestion de flotte n’est pas encore généralisée. Quasi systématique à pour les parcs d’entreprises de plus de 100 véhicules, 60 % des petites structures disent encore à gérer leurs véhicules manuellement. Pour Manon Yvernogeau, Cheffe de projet Océan, « l’analyse globale révèle une progression de la transition énergétique, mais de manière inégale. Dans ce contexte, l’écoconduite apparaît comme un levier stratégique, capable d’initier des pratiques plus responsables au sein des flottes. »

Parmi les actions RSE, l’écoconduite s’impose comme la plus courante et la plus facilement accessible, quels que soient la taille ou le secteur d’activité des entreprises. Plus de 60 % d’entre elles ont déjà adopté cette pratique. À l’inverse, près d’un tiers des petites structures ne mènent encore aucune action en la matière, révélant un réel besoin d’accompagnement et de sensibilisation.