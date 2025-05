" Le gasoil reste le carburant dominant dans les flottes d’entreprises " confirme Ashley Poniatowski, président de Tankyou, société de livraison multi-énergie à domicile.

Sur fond de transition énergétique des flottes d’entreprises, la société de livraison de carburant sur sites et/ou directement sur les véhiucles (bord à bord), Tankyou diversifie soin activité avec des relais de croissance centrés sur les carburants bas carbone, l’électricité et l’hydrogène.

Si le gazole reste la principale activité, l’entreprise entend accompagner ses clients sur la voie de la décarbonation. Un choix qui ne passe pas uniquement par la seule électrification des parcs, comme le confie à Caradisiac Ashley Poniatowski, cofondateur et président de Tankyou."

L’activité : du gazole aux biocarburants

" Initialement, en 2017, nous faisions quasi uniquement de la livraison en gasoil auprès des professionnels BtoB. Aujourd’hui la livraison de carburant ou d’énergie sur site (les stations privées d’entreprises) reste notre principale activité. Le gasoil reste le carburant dominant sur les flottes d'entreprises. Cela représente 70 % de nos volumes. Les 30 % restant comprennent des biocarburants comme le biogaz (bioGNV) ou le HVO (huile végétale hydrotraitée), homologué pour les moteurs diesel, qui a connu une croissance de +150 % en 2024 .

Par ailleurs nous avons une activité de négoce de carburant, qui nous permet de nous approvisionner en tant que trader directement sur le marché des combustibles. Ce qui nous permet de livrer les stations privée des entreprises de nos clients des prix attractifs."

L’électrique : pas adapté à toutes les situations

" Aujourd'hui, l’électrique représente une petite quantité de notre activité. Nous le faisons généralement sur du dépannage. Nous disposons des véhicules équipés de super chargeurs et nous intervenons sous 2 h en Île-de-France. Il faut savoir qu’en dehors de la voiture particulière, c’est souvent difficile pour l'entreprise de passer à l’électrique. Prenons l’exemple de Sodexo, ou d’entreprises de la chaîne du froid, il est aujourd’hui quasiment impossible d’avoir un véhicule frigorifique électrique. Il faudrait une énorme quantité de batteries pour alimenter à la fois le moteur du VUL et maintenir la température, parfois négative, de la caisse réfrigérante pendant plus sieurs heures. Pour accompagner ce type d’entreprise, mais aussi les autres, sur la voie de la décarbonation nous n’avons guère le choix que de proposer des carburants alternatifs comme le HVO à la place du gazole traditionnel."

L’objectif : aider à décarboner les flottes

" Les tendances du marché nous permettent d’envisager une augmentation de la part des énergies bas carbone dans notre portefeuille. Notre objectif, c'est que 50 % de notre activité dans 3 ans soit vierge d’énergie fossile. Nous nous tournons de plus en plus vers des énergies vertes avec l’ambition d’accompagner les entreprises dans leur transition. À terme nous devrions doubler notre chiffre d’affaires (30 M€ en 2024). Avec toujours la même démarche : autofinancer notre croissance."

Les clients : des grands comptes aux TPE-PME

" Tankyou travaille avec des professionnels sur le secteur B2B. La société réalise 22 000 livraisons par mois auprès de 500 entreprises. Des grands groupes eyt collectivités comme la mairie de Paris, Aéroports De Paris, Sodexo, la RATP, des loueurs comme Hertz. Mais nous travaillons également avec des TPE-PME à partir de 6 véhicules. Aujourd’hui Tankyou est présent en Île-de-France, Rhône-Alpes Auvergne et les Hauts France et le nord-est. Nous nous envisageons d'ouvrir de nouvelles zones à Rouen, et nous regardons également Marseille et Bordeaux. Mais pour l'instant ce n'est pas planifié. "