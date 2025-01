Taxis et VTC sur la route de la décarbonation

Ils sont les acteurs majeurs de la mobilité partagée en France. VTC et taxis, représentent plus de 70 millions de trajets par an.

Selon Transport & Environnement, un chauffeur de taxi ou de VTC parcourt en moyenne 5 fois plus de kilomètres (60 000) qu’un automobiliste moyen (12 000). Et tous se sont engagés dans le verdissement de leurs flottes.

De l'hybride à l'électrique

Parmi eux, Bolt a annoncé un investissement de plus de 100 millions d’euros d’ici à 2030 dans la mobilité électrique. Afin d’accélérer la décarbonation de sa flotte, la plateforme a décidé, comme son concurrent Uber, de mettre en place des aides pour faciliter l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides par ses chauffeurs. Cela afin de permettre la mise en place d’un écosystème autour d’une mobilité plus vertueuse. La société vise à soutenir la transition électrique dans plus de 30 villes françaises grâce à des aides et des garanties bancaires mis à disposition des chauffeurs afin de leur faciliter l’accès à ses véhicules plus onéreux à l’achat.

Son concurrent Uber, leader mondial des plateformes de mobilité a de son côté abondé une enveloppe de 75 millions d’euros. Un pactole utilisé pour aider les chauffeurs à acheter ou louer une voiture électrique sous forme de prêt ou d’aide financière allant jusqu’à 4 500 €. Par ailleurs la plateforme a mis en place des partenariats spécifiques avec les constructeurs automobiles, afin d’obtenir de substantielles remises sur les modèles électrifiés.

Les taxis aussi

Du côté des taxis, G7 annonce disposer de 90 % de berlines électrifiées avec près de 7 500 véhicules regroupés au sein de l’entité G7 Green. Pour aller plus loin, et atteindre le seuil de 30 % de véhicules électriques en parc d’ici 2030 (6 % actuellement) le leader français du taxi a conclu des partenariats avec différents prestataires et s’est rapproché en 2023 de Toyota pour lui commander « 2 500 nouveaux véhicules 100 % électriques à l'horizon 2030 ». Par ailleurs la compagnie s’est également rapprochée de l’opérateur de bornes ultrarapides Electra. Son objectif : proposer à ses chauffeurs des solutions de recharge nombreuses à tarifs préférentiels. Et de maîtriser l’écosystème de l’électromobilité des véhicules maison. Un moyen également pour les constructeurs de faire du volume avec leurs modèles électriques.

Obligation légale

Les députés Jean-Marie Fiévet et Gérard Leseul, rapporteurs de la mission flash parlementaire sur le verdissement des flottes automobiles n’ont pas manqué de signaler dans leurs préconisations que « les taxis et voitures de transport avec chauffeurs (VTC) sont soumis, au travers des centrales de réservation, à une trajectoire de verdissement spécifique. » À partir de 2024, fixée par voie réglementaire. « En 2022, 7 % des VTC, 5 % des taxis parisiens, 3 % dans le reste des régions et territoires étaient à faibles émissions ». Or légalement les centrales de réservations de taxis et VTC doivent progressivement intégrer dans leur flotte une part minimale (10 % 2024-2026, 20 % en 2028 et 35 % en 2030) de véhicules à faibles émissions. Dans laquelle ne seront sans doute plus comptabilisés les modèles hybrides. D’où l’urgence à passer au tout électrique.