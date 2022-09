Les chauffeurs Uber bientôt avec des Citroën ë-C4 X ?

Il y a quelques jours, la société Uber annonçait sa volonté de ne plus utiliser que des véhicules 100% électriques en Europe d'ici la fin de la décennie. Alors qu'elle interdit déjà à ses chauffeurs de conduire des voitures diesel, elle veut accompagner l'électrification de masse du marché actuel partout dans le monde en bannissant progressivement les véhicules thermiques de ses flottes. Le nouveau partenariat qu'elle vient de nouer en France avec la société Free2Move, la structure d'autopartage du groupe Stellantis, va précisément dans le sens de cette électrification.

Alors qu'Uber vise une part de 50% des véhicules avec chauffeur disponibles sur l'application d'ici l'an 2025, Free2Move va en effet proposer différentes solutions pour les professionnels du transport de la société américaine. Des offres de crédit-bail, de location longue durée ou encore de souscription mensuelle leur permettant de disposer des modèles électriques les plus récents du groupe Stellantis. Et même possiblement de reprendre leurs véhicules diesel.

La Citroën ë-C4 X, mieux qu'une Mobilize Limo ?

Dans le communiqué officiel annonçant le partenariat, Free2Move et Uber précisent une liste de modèles particulièrement adaptés aux besoins des chauffeurs de la société de VTC : le Peugeot e2008, l'Opel Mokka-e mais aussi les utilitaires aménagés Zafira-e, e-SpaceTourer, e-Traveller, e-Rifter, e-Berlingo, Combo-e Life et Vivaro-e. Le communiqué évoque aussi la Citroën ë-C4 et la toute dernière version ë-C4 X, une berline tricorps qui « répond parfaitement aux attentes et contraintes des chauffeurs de VTC ». La marque aux chevrons veut-elle battre la récente Mobilize Limo du groupe Renault, cette berline électrique d'origine chinoise spécialement conçue pour les professionnels du transport ? Avec ses « petites » batteries de 50 kWh en tout cas, la Citroën ne pourra pas battre des records d'autonomie.

Les véhicules du groupe Stellantis représentent actuellement 25% du total de la flotte des chauffeurs d'Uber. Le géant de l'automobile compte bien profiter lui aussi de ce genre de partenariat pour augmenter ses ventes de modèles électriques.