Les fans rêvent du retour de la Suzuki Swift Sport

Les premières générations de la Suzuki Swift Sport étaient très appréciées dans la catégorie des petites sportives les plus abordables du marché. Avec son moteur rageur et son châssis aux réglages savoureux, elle représentait le modèle parfait pour se mettre aux sportives en face de la Renault Twingo RS et de l’Abarth 500.

Cette Swift Sport a hélas un peu déçu dans sa dernière génération, surtout depuis son passage à un moteur micro-hybride aux performances un peu en retrait. Sachant que son prix avait dangereusement augmenté, elle était devenue totalement dépassée à côté de machines puissantes et bon marché comme la Ford Fiesta ST.

Le retour de la Swift Sport ?

Maintenant que la Swift est passée à une nouvelle génération, Suzuki va-t-il revenir dans cette catégorie délaissée des petites sportives thermiques ? C’est ce qu’annoncent les journalistes japonais de Best Cars. La nouvelle Suzuki Swift Sport sera présentée au prochain salon de Tokyo d’après cette même source.

Elle garderait le moteur à quatre cylindres turbo de 1,4 litre pourvu d’une hybridation légère et d’une boîte manuelle, en espérant que les ingénieurs du constructeur parviennent à en extraire davantage de caractère que sur la précédente mouture.

Incontournable à moins de 25 000€ ?

En imaginant un prix contenu à 25 000€ ou moins, cette Swift Sport pourrait s’imposer comme une proposition unique sur le marché des sportives en 2025. Quand on se rappelle que la Fiesta ST ne demandait que 23 200€ en 2018 avec ses 200 chevaux et son blocage de différentiel mécanique, on a de quoi regretter le passé. Mais espérons donc une bonne surprise chez Suzuki bientôt !