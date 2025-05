Le Suzuki Jimny fête son 55ème anniversaire avec une série limitée

Emblématique baroudeur du catalogue Suzuki, le Jimny fête cette année ses 55 ans d'existence.

Un anniversaire marquant que la filiale française de la marque japonaise célèbre avec une série limitée du modèle déjà vendu à plus de trois millions d'exemplaires dans le monde entier.

Produite et commercialisée à seulement 55 unités en France, le Suzuki Jimny 55ème anniversaire conserve le design compact (1 090 kg à vide, 3,48 m de long et 1,64 m de large) d'une génération apparue en 2018.

À l'occasion de la fin de la commercialisation de celle-ci, le Jimny 55ème anniversaire, développé à partir de la version Privilège V.U., reçoit en plus de son équipement habituel, plusieurs éléments exclusifs : une calandre rétro design Suzuki, des stickers latéraux rétro design, un couvre-roue de secours souple Rhino, où figure le célèbre rhinocéros stylisé associé au Jimny depuis les années 80.

Des tapis de sol en caoutchouc dans l’habitacle et dans le coffre, des bavettes siglées Jimny de couleur rouge derrière les roues avant et arrière, un carnet de route à la couverture en cuir embossé pour noter ses plus beaux souvenirs à bord de l’emblématique 4x4 Suzuki, ou encore un porte-clé assorti complètent la dotation de la série limitée.

Enfin, les clients de cette série limitée bénéficieront également d’un stage de formation à la conduite 4x4 afin de perfectionner leur technique de franchissement.

Chacun des 55 exemplaires du Jimny 55ème anniversaire (moteur essence de 1,5 litre développant 102 chevaux) est numéroté et arbore une plaque commémorative au pied de la console centrale. Cette série limitée, facturée 28 955 euros, est disponible en quatre teintes de carrosserie : White, Jungle Green, Bluish Black et Medium Gray.

Les commandes pour cette série spéciale inédite ouvriront le lundi 2 juin, pour fermer le mardi 10 juin.