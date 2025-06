Suzuki lance des plats au curry

Pour un constructeur automobile, vendre des produits dérivés est une manœuvre qui implique la plupart du temps de concervoir des casquettes, des miniatures, des porte-clés ou des tee-shirts. Suzuki voit les choses différemment avec des plats pré-cuisinés dont l'objectif est de reprendre les caractères des véhicules de sa gamme.

Les plats végétariens présentés en partenariat avec l'entreprise japonaise Torizen font tous honneur à la cuisine indienne avec du curry. Les visuels de trail Suzuki V-Strom, de sportive Hayabusa, de la citadine Swift et du petit 4x4 Jimny illustrent chacun des repas. Détail amusant : les saveurs des plats ont été testées dans la cantine de l'usine avant la commercialisation.

Pour tous les palets

Chaque recette est accompagnée d'informations clés afin d'éviter les mauvaises surprises. Le curry de haricots mungo et légumes verts incarne avec l'illustration de V-Strom la proposition la plus douce et parfumée, tandis que le curry de radis blanc façon sambal au dessin de Hayabusa se veut le plus relevé et acidulé. Pour couronner le tout, les collectionneurs apprécieront le tétraptyque à former en rassemblant toutes les boîtes.