Canicule et pollution attention aux restrictions de circulation

Un air de qualité mauvaise est à prévoir dans 62 départements. Une situation qui entraîne des modifications de circulations dans certaines régions.

En raison d’un épisode persistantde canicule et de pollution à l'ozone, l'alerte pollution de niveau 2 a été déclenchée dans les trois départements du sud-est : les Bouches-du Rhône, le Var et le Vaucluse où des limitations de vitesses et des restrictions de circulation ont été mises en place.

Marseille interdite aux Crit’Air 3, 4, 5

Ce mardi 12 août à Marseille, dans le cadre de l’alerte pollution de niveau 2 déclenchée en raison d’un épisode persistant d’ozone. Si vous circulez en voiture, attention : seuls les véhicules électriques, à hydrogène, ou disposant d’une vignette Crit’Air 1 ou 2 peuvent circuler au coeur de la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole Aix-Marseille-Provence, entre 6 h et minuit. Le périmètre couvre 19,5 km², du secteur Gèze à l’avenue du Prado 2.

Les tunnels et la passerelle de l’A55 restent accessibles à tous les véhicules. Les automobilistes dont le véhicule est classé Crit’Air 3, 4, 5 ou non classés s’exposent à une verbalisation s’ils s'immiscent dans la ZFE. Le préfet appelle à limiter les déplacements, et recommande de privilégier le covoiturage ou les transports en commun, dont l’offre est renforcée. La fréquence des métros et tramways a été augmentée dans la cité phocéenne aux heures de pointe.

Le Var et le Vaucluse aussi

En dehors des Bouches du Rhône, les concentrations en ozone les plus élevées sont attendues sur les départements du Vaucluse et du Var où elles pourront dépasser 180 µg/m³.

À Avignon, les bus et tramways du réseau Orizo sont gratuits jusqu’à la fin de l’épisode. Par ailleurs la vitesse maximale est abaissée de 20 km/h sur les routes de ces trois départements. Avant de prendre le volant , pensez à consulter les sites des préfectures pour connaître les périmètres concernés. Des contrôles sont prévus.