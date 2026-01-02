BMW Alpina devient officiellement la nouvelle marque de luxe du groupe, aux côtés de Rolls-Royce

Il existe officiellement une nouvelle marque au sein du group Bmw depuis le 1er janvier 2026. Après BMW, Mini et Rolls-Royce, voilà donc BMW Alpina. Oui, on parle bien du petit constructeur Alpina dont les activités automobiles avaient débuté en 1965. Devenue une marque à part entière même si Alpina ne faisait que préparer et modifier des modèles du catalogue BMW, l’enseigne fondée par le regretté Burkard Bovensiepen était connue pour son équilibre subtil entre le luxe et le sport. Des modèles plus performants que ceux de BMW jusqu’aux années 2000, avant que les BMW M ne prennent progressivement le dessus sur ces dernières. Depuis, Alpina s’était focalisée plus particulièrement sur le raffinement intérieur tout en gardant des autos très puissantes.

En 2022, BMW avait annoncé à la surprise générale le rachat de ce constructeur Alpina et depuis, on attendait de savoir ce qu’allait faire le géant allemand de cette enseigne à l’image prestigieuse, dont la gamme comprenait des BMW Série 3, Série 4, Série 5, Série 8 ou X7 modifiés. Voilà donc la réponse.

BMW promet qu’Alpina rester Alpina

« Le transfert des droits de la marque Alpina au 1er janvier 2026 marque le lancement de BMW ALPINA en tant que marque exclusive indépendante sous l’égide de BMW Group. La première étape de ce nouveau chapitre sera dédiée à l’activation de la marque et à l’expression de son identité. Fidèle à son ADN, BMW ALPINA conjugue performances maximales et confort exceptionnel, dans une interprétation unique du plaisir de conduire. Cette signature est sublimée par un univers de personnalisation exclusif, des matériaux spécifiques et des détails iconiques immédiatement reconnaissables », peut-on lire dans le communiqué officiel de BMW.

« Forte de l’histoire prestigieuse de la marque, BMW Group est pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe et s’engage à ouvrir ce nouveau chapitre de BMW ALPINA en répondant aux plus hautes exigences. Le nouveau logo en offre une première illustration. Il dégage clarté, sérénité et assurance. Placé au centre à l’arrière, il souligne le caractère indépendant de cette nouvelle marque exclusive ainsi que sa personnalité propre au sein de BMW Group. Il s’inspire volontairement du logo asymétrique de la marque dans les années 1970. Son design élégant et contemporain établit un lien naturel entre héritage et futur. », est-il également écrit. Le but sera vraisemblablement de proposer une ligne de modèles BMW plus luxueux et chers, positionnés en face des Mercedes-Maybach. Certes, il faudra qu’ils se trouvent une place entre les BMW et les Rollls-Royce à la vocation encore plus exclusive et haut de gamme.

Pendant ce temps-là, la famille d’Alpina développe Bovensiepen

Rappelons que la famille derrière Alpina, qui n’a plus le droit d’utiliser ce nom, a fondé sa propre marque en mai dernier. La Bovensiepen Zagato (du nom de la famille fondatrice d’Alpina) a été officiellement présentée en marge des festivités de la Villa d’Este et prend la forme d’un coupé très luxueux basé sur la BMW M4 Cabriolet.