Après "Lamborghini", vous allez apprendre à dire "Bovensiepen"

« Tout le monde arrive bien à prononcer le nom de Lamborghini, donc il n’y a aucune raison que les gens n’apprennent pas à dire le nôtre », s’amuse l’un des dirigeants familiaux de cette nouvelle marque dévoilée officiellement à Côme le week-end dernier, dans le cadre des célébrations de la Villa d’Este.

Les fins amateurs de l’univers Bmw et de la marque Alpina le connaissent depuis longtemps, ce nom : celui de Burkard Bovensiepen, fondateur d’Alpina en 1965 qui a officiellement obtenu en Allemagne le statut de « constructeur automobile » à partir de 1983. Depuis, la famille Bovensiepen était restée aux commandes de cette enseigne connue pour ses BMW aux réglages et à la finition intérieure revus, appréciées pour leur juste dosage entre luxe et performances.

Alpina a été racheté par BMW en 2022. La marque à l’hélice n’a pas encore précisé le but de ce projet mais a priori, elle voudrait utiliser le badge « Alpina » pour mettre en place dans sa gamme de nouvelles versions ultra-luxueuses afin de rivaliser avec les Maybach de Mercedes.

Bovensiepen devient une marque

C’est précisément à ce moment que la famille Bovensiepen a monté en secret un nouveau projet : puisqu’Alpina ne leur appartient plus, ils ont décidé de lancer une nouvelle marque de leur nom. Gérée par la même équipe familiale qu’Alpina avant son rachat par BMW, elle vient donc de lever le voile sur son premier modèle en Italie.

Comme son nom l’indique, la Zagato a été dessinée par le prestigieux bureau de style italien, auteur de multiples collaborations par le passé avec des enseignes comme Alfa Romeo et Aston Martin (pour ne citer que les plus récentes). Voilà pourquoi elle possède un toit à double bossage (élément commun à toutes les voitures carrossées par Zagato).

Une M4 cabriolet redessinée et reconstruite

La Bovensiepen Zagato ne ressemble pas à une BMW M4 quand on la regarde de face, mais elle reprend bien le châssis, la mécanique et l’électronique de bord de la super-sportive à deux portes de la marque à l’hélice. On vous laisse juger de sa face avant à la fois très personnelle et évoquant d’autres designs et on précise qu’elle se base plus exactement sur la M4 Cabriolet : un choix dicté par la volonté de revoir totalement son toit, dégager davantage d’espace pour les passagers arrière et garder des vitres latérales sans montant B.

L’habitacle possède bien une planche de bord de M4 mais le détail de la finition évoque plutôt l’univers des GT les plus luxueuses et élitistes du marché. Quant à la mécanique, elle revendique une puissance maximale de 611 chevaux et un couple de 700 Nm avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,3 secondes et « plus de 300 km/h » en vitesse de pointe. Dotée du six cylindres turbocompressé de la M4 et d’une transmission intégrale, cette GT longue de 4,91 mètres avoue 1 875 kg sur la balance.

Beaucoup plus chère qu’une BMW

Bovensiepen vise une production aux environs des 50 exemplaires annuels et règle encore les derniers détails de l’homologation du véhicule (en visant le marché américain en plus de l’Europe et potentiellement de la Chine), dont la diffusion conditionnera le prix. Ce prix se situera de toute façon au-dessus des 200 000€ et les dirigeants de la marque assument une philosophie plus sportive que celui de Bentley. Il faut dire qu’en terme de sensations de conduite et de confort, les modèles d’Alpina arrivaient à un compromis remarquable. Mais avec la Zagato, la famille Bovensiepen vise une clientèle encore plus aisée que celle des Alpina. Si tout se passe comme prévu, la Zagato sera commercialisée d’ici l’été prochain au maximum.