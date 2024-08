La Maybach SL680 est conçue pour ceux qui trouvent les Mercedes pas assez luxueuses

Difficile de ne pas être impressionné par le luxe des Mercedes les plus haut de gamme. C’est ce qu’on se disait récemment en essayant le cabriolet SL dans sa version 63 S E Performance, une 2+2 à la finition intérieure somptueuse capable de se monter quasiment aussi confortable qu’une Bentley Continental GTC. Mais pour les clients les plus aisés, l’étoile ne suffit plus. Le constructeur allemand mise sur le blason Maybach pour ses modèles les plus luxueux et élitistes, déjà disponible sur la Classe S et le grand SUV GLS.

Cette fois, le blason Maybach arrive donc sur le Mercedes Sl. Dévoilée à l’occasion de la Monterey Car Week de Californie, la Mercedes-Maybach SL680 ajoute au cabriolet allemand une finition encore plus haut de gamme. Elle se reconnaît par sa calandre et ses jantes spécifiques, en plus de boucliers redessinés, des badges Maybach et de quelques autres détails propres à cette version.

L’habitacle va aussi plus loin dans l’excellence avec des habillages repensés et une banquette arrière supprimée au profit d’un joli carénage.

Un « modeste » V8 sous le capot

Sous le capot, la SL680 fait l’impasse sur le V12 bi-turbo disponible sur la Classe S Maybach et se contente du V8 bi-turbo de 4,0 litres de la SL 63 « normale » avec 585 chevaux et 800 Nm. Conçue pour optimiser le confort au détriment de l’efficacité dynamique, elle revendique un 0 à 100 km/h en 4,1 secondes ce qui suffira à s’insérer sur l’autoroute sans encombre.

Notez que la configuration très excentrique du modèle visible dans les photos accompagnant cet article correspond à la série spéciale « Monogram Series Red Ambiance ». Les clients de la SL680 ne seront heureusement pas obligés de composer avec ces écussons Maybach gravés sur un capot noir et la capote, à la façon d’une valise Louis Vuitton. Ouf. Et le prix ? Très au-dessus des 200 000€ probablement, sachant qu’une SL 63 AMG coûte déjà 201 600€.