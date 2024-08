Pourquoi on préfère la nouvelle Mercedes SL à l'AMG GT coupé

Disponible à partir de 149 300€ avec un modeste 4 cylindres de 421 chevaux en version 43 peu compatible avec le statut de ce luxueux cabriolet, la Mercedes SL demande 201 600€ dans sa version 63 V8 (585 chevaux), soit des tarifs très proches de ceux de l’AMG GT équipée des mêmes moteurs. Dans sa variante SL 63 S E Performance, elle coûte 230 650€ à comparer aux 246 524€ d’une Ferrari Roma Spider (620 chevaux), aux 263 940€ d’une Porsche 911 Turbo S Cabriolet (650 chevaux) ou aux 244 537€ d’une Aston Martin DB12 Volante (680 chevaux). Contrairement à ces dernières (et aux variantes thermiques du modèle), la SL hybride rechargeable échappe aux 60 000€ de malus écologique maximal et se contente de 14 325€ de malus (en plus de 7 900€ de taxe au poids). La Bentley Continental GTC s’en sort encore mieux grâce à sa mécanique hybride rechargeable à l’autonomie supérieure (782 chevaux) mais elle coûte largement plus de 300 000€. Chez les cabriolets 2+2 de luxe, la Mercedes paraît donc « presque » abordable dans sa version haut de gamme !

A retenir : mieux que l’AMG GT

Comme pour l’AMG GT coupé, la version hybride rechargeable de la SL apporte des performances en ligne droite vraiment spectaculaires grâce aux 816 chevaux qui canardent très fort pendant les accélérations. Cette hybridation n’améliore pas les capacités en virage (pénalisées par la masse), mais la SL 63 S E Performance s’en tire mieux que le coupé au registre du malus écologique grâce à ses pneus moins énergivores dans l’exercice du test d’homologation WLTP. Cet avantage lui permet, en France, de revenir moins cher que la SL 63 V8 de 585 chevaux.

Sachant qu’elle coûte le même prix que l’AMG GT coupé, qu’elle s’en sort mieux au niveau des taxes écologiques et qu’elle conserve un niveau d’efficacité dynamique proche de sa sœur fermée malgré sa mise au point légèrement moins radicale, on la préfère car elle offre aussi au final davantage de plaisir avec sa conduite cheveux au vent mettant en valeur l’agrément de son V8. Compte tenu de la philosophie de ces deux autos, plus luxueuses que vraiment sportives à l’inverse des précédentes AMG GT coupé et Roadster, il nous paraît plus cohérent de choisir le cabriolet. L’AMG GT Coupé n’est plus une pure sportive, mais la SL reste une vraie SL. Les amateurs de sensations de pilotage lui préféreront la Ferrari Roma Spider, la DB12 Volante ou la 911 Turbo S Cabriolet dans un genre très différent. Mais ce cabriolet surpuissant au confort remarquable et aux accélérations impressionnantes nous paraît franchement désirable dans le genre.

Caradisiac a aimé

Le confort extraordinaire

L'efficacité dynamique redoutable

Les performances en ligne droite vertigineuses

Caradisiac n'a pas aimé

Les sensations de pilotage très filtrées

Le volume de coffre limité

Les places arrière inutilisables pour des adultes quand la capote est en place

Les prix de la Mercedes SL (2024)

SL 43 : 149 300€ (+60 000€ de malus écologique 2024 + 2 165€ de malus au poids 2024)

SL 63 4Matic+ : 201 600€ (+60 000€ de malus écologique 2024 + 4 920€ de malus au poids 2024).

SL 63 S E Performance : 230 650€ (+ 14 325€ de malus écologique 2024 + 7 900€ de malus au poids 2024).