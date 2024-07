La Mazda MX-5 NC mérite-t-elle sa réputation de fiabilité ?

En bref

MAXI-FICHE FIABILITÉ. Plus d’1,2 million d’exemplaires vendus en 35 ans, voici un chiffre qui témoigne du succès de ce roadster, tout simplement le plus vendu au monde. Depuis la première génération (NA) apparue en 1989, la recette reste la même, celle de procurer un maximum de plaisir sans vous ruiner.



Avec ce troisième opus (NC) lancé en novembre 2005, la recette reste la même, mais l’évolution est notable. Si la NB pouvait être considérée comme un gros restylage de la NA, celle qui nous intéresse aujourd’hui apparaît plus sportive. Ses formes aux galbes généreux, surtout au niveau des passages de roue avant, y sont pour beaucoup. Malgré ses muscles plus saillants, le roadster reste sous la barre des 1 100 kg.



Sous le capot, la modestie est toujours de mise avec deux quatre cylindres atmosphérique : 1.8 de 126 ch et 2.0 de 160 ch. Si le premier suffit amplement pour les balades, le second apporte plus de peps, sans pour autant offrir des performances de premier plan (0 à 100 km/h en 8,2 secondes), et donne accès aux suspensions sport, au différentiel Torsen et à la transmission à six rapports. Ce dernier point a son importance sur les longs trajets, permettant de réduire nettement le niveau sonore.



En juin 2009, Mazda lance la version restylée qui se contente de modifications uniquement esthétiques avec une nouvelle calandre, un bouclier, des antibrouillards et des feux arrière revus.



Pour ne pas alourdir l’auto, la MX-5 ne devient pas moins sonore, ce qui devient fatigant autoroute. Toutefois, ce n’est clairement pas son terrain de prédilection puisqu’elle donnera beaucoup plus de plaisir sur les routes secondaires, voire sur piste pour les amateurs du genre.