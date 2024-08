Pourquoi on préfère la nouvelle Mercedes SL à l'AMG GT coupé

EN BREF Cabriolet 2+2 hybride rechargeable V8 biturbo + moteur électrique 816 chevaux 0 à 100 km/h en 2,9 secondes 230 650€ 14 235€ de malus éco 7 900€ de malus au poids

Quel rapport pourrait-il y avoir entre la Mercedes SL actuelle et le coupé AMG GT ? Ce dernier se veut beaucoup plus agressif dans le style, avec une gueule béante à la fin d’un long capot et une silhouette évoquant fortement celle de l’ancienne mouture (apparue en 2014 et supprimée du catalogue en 2021). Mais les deux machines partagent en fait l’essentiel de leurs pièces : désormais positionné comme une grande 2+2 de luxe, l’AMG GT récemment à l’essai sur Caradisiac utilise en effet le même châssis et les mêmes mécaniques que la SL de dernière génération apparue en 2022.

Redevenue une « quatre places » (ou plutôt une « 2+2 » comme les générations de type W113, R107 et R129 commercialisées entre 1963 et 2001), cette SL s’étend désormais sur 4,7 mètres de long et s’inscrit plus que jamais dans la catégorie des grands cabriolets de luxe (alors que l’ancienne laissait de la place à la gigantesque Classe S Cabriolet). L’AMG GT coupé, lui, a mis beaucoup d’eau dans son vin par rapport à sa précédente mouture pour devenir lui aussi un modèle plus luxueux, s’éloignant de sa philosophie originelle de vraie voiture de sport (à deux places).

Sur le papier, donc, la SL actuelle et l’AMG GT doivent procurer des sensations similaires. Ce que nous avons voulu vérifier en prenant le volant du nouveau haut de gamme du cabriolet, la version 63 S E Performance, essayée juste après l’AMG GT dotée exactement du même groupe motopropulseur.

Côté style, en tout cas, la SL se veut beaucoup moins agressive que son frère coupé. Même dans cette surpuissante version 63 S E Performance, elle conserve une bonne dose de classicisme avec sa calandre plus petite et ses optiques horizontales. On reste très loin de l’élégance compacte très simple de la SL R107 popularisée par Bobby Ewing dans Dallas, Eddy Murphy dans Le Flic de Beverly Hills ou Richard Gere dans American Gigolo, mais aussi du raffinement subtil de la SL R129 ayant fait entrer le modèle dans l’ère moderne. Elle conserve plutôt l’esprit des deux précédentes moutures déjà tournées vers la sophistication absolue et le très grand luxe, avec un design simplement adapté aux codes actuels de Mercedes.

Elle nous fait tout de même forte impression dans cette superbe teinte vert Irlande Magno Manufaktur (7 100€) avec les dispensables jantes 21 forgées de pouces AMG à 2 050€ et le bel intérieur en cuir truffe (1 800€). Les places arrière paraissent plus vivables que celles de l’AMG GT coupé quand on s’y installe avec la capote repliée dans le coffre, mais la situation redevient catastrophique pour les passagers additionnels quand on la remet (dans cette configuration les humains de plus de 1,5 mètre ne pourront pas survivre longtemps). Quant au coffre, sa capacité de 213 litres (mode cabriolet) tombe à 110 litres à cause de la partie électrique du groupe motopropulseur (moteur et batteries). Mieux vaudra donc utiliser les places arrière pour ranger des bagages dans les voyages.