La Mini Cabrio JCW ne se conduit pas "comme un kart" contrairement à la légende

En Bref Version extrême de la nouvelle Mini 231 ch et 380 Nm 0 à 100 en 6,4s 245 km/h 44 850€ 4 279€ de malus 2025

Printemps oblige, Caradisiac met le paquet sur les cabriolets. Ceux de Mini, surtout, qui représentent désormais l’intégralité de l’offre sur les petits modèles citadins en la matière : abandonnée depuis longtemps par les marques généralistes, la catégorie des petits cabriolets ne compte plus que la Fiat 500 Cabrio électrique obligeant à garder en permanence ses arches de toit ou, sur le segment supérieur, l’étrange SUV Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Après l’essai de la Mini Cooper S Cabrio puis la version « C » d’entrée de gamme (disposant d’office d’un quatre cylindres au lieu du trois cylindres de la Mini C « fermée »), on prend cette fois le volant de sa variante haut de gamme John Cooper Works. Passée rappelons-le à une mouture revue en profondeur l’année dernière, reposant sur l’architecture de l’ancienne Mini thermique au lieu du châssis de la nouvelle Mini électrique (existant uniquement en version à trois portes et toit en dur), cette Mini Cabrio cache désormais ses sorties d’échappement…sauf sur la JCW donc, qui possède une grosse canule au centre de son diffuseur et conserve un « kit carrosserie » haut en couleurs (mais plus la prise sur le capot avant).

Vous n’aurez ainsi aucun mal à distinguer la Mini JCW Cabrio des variantes plus sages, même si son habitacle ne diffère que très peu avec simplement des habillages au style plus « sportif ». La JCW possède aussi la même petite malle de 260 dm3 ou 215 dm3 une fois la capote repliée dedans (et son système d’ouverture bien vu permettant d’y glisser de grosses valises), ainsi que sa capote pilotée électriquement se déployant (ou se repliant) en 18 secondes jusqu’à 30 km/h. Les places arrière se montrent un peu plus supportables que dans une Porsche 911, mais sans faire de miracles pour les gabarits adultes.

Sur la route, il reste du vrai caractère

Une fois le 4 cylindres turbo 2,0 litres réveillé dans un gentil grognement via la petite commande de la console centrale, la Mini Cabrio JCW ne devient pas moins raide que les autres variantes sur la route malgré son amortissement « adaptatif » à sélection de fréquence, spécifique à cette déclinaison sportive (et similaire à celui de la BMW Série 1). On retrouve aussi ce volant à la jante ridiculement épaisse propre à toutes les BMW modernes, la nouvelle interface tactile centrale plus moderne et, ô surprise, une vraie mécanique de caractère même si elle simule désormais ses borborygmes via les haut-parleurs au lieu de pétarader pour de bon, pratique aujourd’hui interdite par les normes européennes !

Ce 2,0 litres ne progresse pas en puissance par rapport à la précédente Mini JCW (231 chevaux) mais il développe désormais 380 Nm de couple au lieu de 320 précédemment. Et il donne vraiment l’impression de cogner fort, ce que confirme d’ailleurs le très bon chiffre du 0 à 100 km/h expédié en 6,4 secondes. Malgré le bruit partiellement diffusé par les haut-parleurs dans l’habitacle, on s’étonne de s’amuser à son volant et de devoir la « tenir » une fois configurée en mode « Go-Kart », permettant par ailleurs d’enlever complètement les aides à la conduite. Le train avant patine au démarrage et envoie de grosses remontées de couple dans la direction, surtout avec les Pirelli Cinturato P7 montés en série pour réduire le malus écologique français au maximum (on peut passer à des P-Zero plus sportifs en concession).

Vraiment amusante à piloter

En virage, la voiture procure un petit « effet diff’ » en resserrant la trajectoire à pleine charge malgré l’absence de vrai blocage de différentiel sur le train avant (il y a juste un système électronique qui pince les freins), avec une direction qui se durcit et administre là aussi de bonnes grosses remontées de couple. La Mini JCW n’a finalement pas grand-chose d’une voiture aseptisée et elle réclame un peu d’investissement quand on commence sérieusement à pousser. Ce qui, par les temps qui courent, constitue une vraie surprise !

Sa boîte à double embrayage et palettes au volant (de série) souffre d’une gestion un peu lente et parfois même dépassée par les torrents de couple permanents alors que sur le mouillé, il faut faire preuve d’un peu de retenue sous peine de partir systématiquement au large avec les pneus qui cirent. Mais cette Mini Cabrio JCW au moteur explosif se montre joliment équilibrée dans ses réactions châssis avec une poupe capable de pivoter un peu dans certaines situations, sans jamais atteindre la remarquable mobilité de l’ancienne Ford Fiesta ST et de la « vieille » Peugeot 208 GTI de fin de carrière, ni de la Renault Clio RS de quatrième génération.

Et même si elle possède bien un mode à ce nom, cessons une bonne fois pour toutes de présenter la Mini comme un « karting homologué route » : c’est l’une des affirmations les plus fausses de toute l’histoire de l’automobile, même si on parle bien d’une petite auto agile malgré sa masse de 1 425 kg à vide. Côté consommation enfin, la Mini Cabrio JCW peut rester sous les 8 litres aux 100 km quand on ne joue pas trop avec son potentiel dynamique. Et il faut avouer qu’elle donne franchement envie de jouer. Plus que je ne l’aurais imaginé.