Nouvelle Mini Cabriolet, la starlette

En bref



Cabriolet

100% thermique

A partir de 33 450 €

L’ère des petits cabriolets est bel et bien révolue. Ce marché de niche est en voie d’extinction. Toutes les marques qui proposaient une découvrable à un prix abordable ont jeté l’éponge sauf Mini, Mazda avec la MX-5 et Volkswagen avec le T-Roc cabriolet. Aujourd’hui, si vous souhaitez rouler cheveux au vent il faudra vous orienter vers des voitures premium avec un prix de départ dépassant les 55 000 € (BMW Z4, Mercedes CLE, Audi A5 cabriolet).



Le terme « abordable » est quelque peu galvaudé car si le ticket d’entrée de la nouvelle Mini Cabriolet (finition Classic) est fixé à 33 450 €, il peut très vite flirter avec les 50 000 € (version JCW avec packs d’options). Il ne faudra pas oublier d’ajouter à cela, un malus écologique qui oscille entre 2 544 et 4 543 € en France, en 2025. De plus, avec le nouveau modèle du réseau Mini, désormais sous contrat d'agent, le prix est unique au niveau national et non négociable.

Le constructeur britannique très actif cette année avec le lancement d’une demi-douzaine de nouveautés, achève le renouvellement de sa gamme par le cabriolet. Ce dernier repose sur la plateforme de la Cooper C, fabriquée en Angleterre. Le « C » symbolisant chez Mini les versions avec moteur à combustion. Les Mini électriques, griffées d’un « E », sont quant à elles fabriquées en Chine. Elles reposent sur une autre architecture. Si la précédente génération de cabriolet proposait bien un dérivé électrique, la nouvelle sera exclusivement proposée avec un moteur thermique.

La nouvelle Mini Cabriolet reprend le design de la version 3 portes. On retrouve le visage emblématique composé d’optiques ovales et d’une calandre trapézoïdale. La signature lumineuse est personnalisable a l’avant comme à l’arrière où la carrosserie a été redessinée pour accueillir le mécanisme de toit. La citadine adopte des feux verticaux avec toujours la signature lumineuse en forme d’Union Jack. Le drapeau britannique que l’on retrouve également dessiné sur la capote en toile qui surplombe une male arrière découpée en deux parties.

Un mode découvrable, activable à n’importe quelle vitesse s’ouvre sur 40 cm

La personnalisation, marque de fabrique de Mini, est naturellement reconduite. Les nombreuses teintes de carrosseries extérieures peuvent être combinées aux coques de rétroviseurs et agrémentées de stickers. Malheureusement, une seule couleur de capote, le noir, est proposée.

La capote en toile s’ouvre électriquement en 18 secondes et ce jusqu’à 30 km/h. La manipulation s’effectue via le plafonnier. Un mode découvrable, activable à n’importe quelle vitesse s’ouvre sur 40 cm pour profiter des rayons du soleil sans turbulence. A ce propos, Mini propose aussi un filet anti-remous (en option sur le pack M), lorsque la capote est rétractée. Ce dernier se plie et peut se ranger dans le coffre. Un coffre qui s’ouvre toujours en deux parties afin d’optimiser le volume chargement. Un volume riquiqui qui autorise seulement de quoi partir en week-end avec 160 litres capote en place et 215 litres une fois fermée. La Mini Cabrio propose toujours deux places arrière de dépannage. Ces dernières sont encore plus étroites qu’à bord de la version fermée, notamment en largeur pour accueillir les charnières du mécanisme. Deux enfants pourront y prendre place.

Le Cabrio reprend l’intérieur minimaliste et très techno des dernières productions. Il n'y a pas de combiné d’instrumentation (un affichage tête haute est disponible en option dans un pack). Tout est regroupé dans un très performant écran circulaire Oled de 24 cm de diamètre. Ce dernier offre une résolution excellente et des performances de haut niveau. Il nécessite malgré tout un temps d’adaptation. Quelques touches physiques perdurent pour accéder à des réglages comme le volume, le dégivrage, etc. Les amateurs de gadgets affectionneront l’ambiance immersive composée d’un éclairage LED dynamique agissant sur la planche de bord recouverte de textile.

On regrette la présence de plastiques de piètre qualité (durs et brillants) sur le haut de la planche de bord et les habillages de portes. Au regard du prix, c’est assez décevant. On peste aussi contre le placement bien trop bas des poignées de porte intérieures. Instinctivement, le conducteur a tendance à s'agripper à l'imposant levier. Bon point, l'intérieur propose plusieurs rangements bien pensés comme le large vide poche central avec chargeur à induction, le double porte-gobelet ou encore le petit coffre en guise d'accoudoir.