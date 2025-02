Nouvelle Mini Cabriolet, la starlette

La Mini Cabriolet prend son rôle de voiture plaisir au sérieux. Ici pas de 3 cylindres. La britannique s’offre les services d’un 4 cylindres essence – ce qui explique les tarifs plus élevés par rapport à la précédente génération - décliné en plusieurs niveaux de puissance : 163 ch (Cooper C), 204 ch (Cooper S) et 231 ch (JCW). Toutes sont associées à une boîte automatique à 7 rapports et dénuée d’électrification. En France, elles écopent toutes d’un malus. Il faudra compter au minimum une taxe CO2 de 1 761 €.

Gros moteur, grosses sensations

Le 2.0 de 204 ch qui équipe notre version d’essai Cooper S est parfaitement adapté à la philosophie de la voiture. Il est discret et distille une souplesse appréciable en ville ou en conduite de bon père de famille, garantissant un conduite agréable pour flâner cheveux au vent. Il sait aussi se montrer vigoureux à la demande, bien épaulé par et la boîte DKG7 avec les palettes au volant, alerte et sans rupture de charge. La sonorité de l’échappement est timide mais présente. La consommation moyenne peut atteindre 7 l/100 km à condition de rouler capote fermée et d’éviter au maximum les grands axes. Nous avons observé une consommation moyenne de 8,2 l/100 km durant notre essai réalisé.

Fort sympathique à conduire avec sa réserve de puissance suffisante, la nouvelle Mini Cabriolet ne met pas de côté le « Go Kart feeling » mis en lumière par une direction précise et toujours très directe, un châssis vif et une prise de roulis faible. La contrepartie c’est un amortissement ferme mais très vivable au quotidien.

Un châssis toujours plaisant

Cette vraie voiture plaisir enroule les virages avec dextérité grâce à son empattement court et donne à son conducteur un plaisir en voie de disparition pour le commun des automobilistes : pouvoir rouler la tête à l’air libre. En moins de 20 secondes, la Mini vient plier sa toile sur son derrière et offre la liberté à ses occupants. A vitesse élevée, le filet anti-remous se montre efficace jusqu’à environ 100 km/h. Au-delà l’on vous conseillera de refermer la capote pour apprécier sa bonne isolation phonique et thermique ou d'engager le mode "découvrable".