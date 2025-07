La MG Cyberster Propulsion est-elle amusante à conduire ?

EN BREF Cabriolet électrique Propulsion : 2 roues motrices À partir de 62 990 €

Même si cela arrive encore, il est rare que beaucoup de gens se retournent sur le passage d’une voiture. La dernière Renault 5 a eu cet effet-là et pour la première fois, nous avons constaté cela avec une voiture chinoise. Alors effectivement, il ne s’agit pas de n’importe quel modèle puisqu’un cabriolet attire toujours les regards, mais il est clairement impossible de passer inaperçu avec ce Cyberster, qui prouve que les constructeurs chinois et notamment Mg peuvent concevoir des voitures séduisantes.

Il faut dire que MG n’a pas fait les choses à moitié, en particulier avec le système d’ouverture en élytre toujours aussi impressionnant, d’autant plus quand celui-ci est électrique comme c’est le cas ici. Mais réduire ce Cyberster à ses portes serait réducteur, car c’est l’ensemble du design extérieur qui a été particulièrement soigné avec notamment un long capot à l’image d’un BMW Z4 par exemple, mais aussi un travail tout particulier sur la signature lumineuse notamment arrière dont une partie ceinture la poupe tandis que les feux sont en forme de flèche.

La capote en tissu se déploie automatiquement en 10 secondes et la manœuvre peut se faire en roulant jusqu’à 50 km/h. L’ensemble est indéniablement réussi et rappelle à certains que dans son passé, MG avait conçu de très joli petit cabriolet en particulier la MG B.

« Petit », ce n’est pas le terme le plus adéquat pour ce Cybersteer, car il mesure tout de même 4,53 m de long, soit les dimensions d’une Porsche 911 et est même plus large que cette dernière avec 1,91 m, il n’en reste pas moins qu’il demeure une stricte deux places.

Sans surprise, les aspects pratiques ne sont pas le point fort du cabriolet MG. Mis à part les rangements derrière le coffre, ils sont réduits à la portion congrue dans l’habitacle. On aurait espéré un frunk sous le capot avant, malheureusement, rien à se mettre sous la dent. Il faut juste se contenter du coffre arrière qui offre une contenance de 249 litres, ce qui raisonnable pour partir en week-end.

Un habitacle très moderne et qualitatif

La présentation intérieure est très valorisante, nettement plus en tous les cas que les autres modèles de la marque. La planche de bord impressionne avec pas moins de quatre écrans. Les trois premiers constituent l’instrumentation légèrement inclinée. Si l’écran central de 10,25 pouces ne pose pas de souci, on n’en dira pas de même des deux latéraux de 7 pouces chacun qui sont en partie cachés par le volant. C’est d’autant plus dommageable pour celui de gauche qui sert AndroïdAuto et AppleCarPlay. Il est ainsi impossible de voir la carte et cela s’ajoute à une connexion souvent déficiente.

Le dernier écran de 7 pouces au niveau de la console centrale regroupe de nombreuses informations (climatisation, aides à la conduite, etc.), mais il est positionné trop bas, ce qui impose de quitter la route des yeux. Des soucis d’ergonomie dont souffrent également les fameuses portes en élytre qui se révèlent lentes et un peu complexes à manœuvrer, surtout quand on souhaite les fermer de l’extérieur.

Sur le plan mécanique, notre version est une deux roues motrices, ce qui signifie qu’elle est uniquement animée par un seul moteur implanté sur le train arrière. La puissance est donc logiquement inférieure à celle de la quatre roues motrices avec 250 kW soit l’équivalent de 340 ch contre 375 kW (510 ch) pour la première. La valeur de couple est nettement inférieure avec 475 Nm contre 725 Nm et il en est de même des performances puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 5 s tandis que la vitesse maximale est limitée à 195 km/h contre 200 ch et 3,2s.

Sympa à conduire

Au-delà des chiffres, cette diminution de puissance se ressent à l’usage. En effet, la poussée est nettement moins forte et plus linéaire. Moins spectaculaire par conséquent, mais le dynamisme est bien au rendez-vous. La répartition de la puissance est très proche de la version à transmission intégrale avec un rapport de 49/51 contre une répartition dite idéale de 50/50 en transmission intégrale. Sur l’essai de cette dernière, on avait reproché un manque de fun à son volant malgré un typage de la transmission intégrale. Plus légère de 100 kg, notre version n’en demeure pas moins relativement lourde avec 1 889 kg sur la balance. Elle s’affirme ainsi comme légèrement plus amusante à conduire avec même la possibilité de débrancher l’ESP. La direction offre pour sa part une bonne précision et une consistance agréable. Si l’amortissement de la version 4 roues motrices était perfectible, celui de notre modèle d’essai nous a globalement convaincus puisqu’il prend soin des occupants tout en collant parfaitement à la vocation de l’auto. La présence de roues de 19 pouces en lieu et place des 20 pouces permet d’augmenter le confort, déjà bon au demeurant.

Séduisant et agréable à conduire, ce Cybersteer deux roues motrices est également relativement sobre puisque nous avons relevé une moyenne de 17,8 kWh/100 km, de quoi dépasser les 400 km. MG annonce une autonomie officielle de 507 km, soit 64 km de plus que la version à transmission intégrale, grâce à une batterie de 77 kWh (brute).

Pas de changement pour la recharge avec 11 kW en courant alternatif et 144 kW en continu. De quoi passer de 10 à 80% de la batterie en 28 min.