La disparition d’un moteur ne change pas en rien l’équipement de cette version du Cyberster qui est identique et très riche puisque vous disposez de l’alarme, du régulateur de vitesse adaptatif, de la conduite autonome de niveau 2, du launch control, des aides au stationnement avant avec caméra 360°, la compatibilité AppleCarplay et Android Auto, la climatisation automatique bizone, l’accès et le démarrage sans clé et les sièges électriques chauffants. Les seules différences portent sur la taille des jantes 19 pouces à la place de 20 pouces et sur le revêtement des sièges (cuir à la place de Dinamica/similicuir.

Equipements et options Version : 250 KW 2WD 77KWH Equipements de sécurité Gestion intelligente des feux de route (IHC)

Accès sans clé avec démarrage automatique

Feux AR à LED

Alerte de circulation transversale AR (RCTA)

Alarme et système antidémarrage

Capteur de pression des pneus TPMS direct

Feux de jour à LED

Airbag intégré pour la tête et la poitrine Equipements de confort Volant réglable en hauteur et en profondeur

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

Capteurs de stationnement AV et AR

Radio AM/FM/DAB+

Capteur de luminosité

Connectivité Bluetooth

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique

Frein de parking électronique (EPB)

Climatisation automatique bi-zone

Trois écrans 7"

Système audio BOSE à 8 HP

Système de navigation connectée

Vitres électriques à impulsion

Rétroviseur intérieur photochromatique manuel

Sièges avant réglables électriquement 6 directions avec fonction mémoire

Sièges sport revêtus de Dinamica et similicuir

Sièges chauffants

Volant gainé de cuir et chauffant Esthétique / Carrosserie Toit souple

Jantes alliage 20’’

Peinture métallisée Dynamic Red Autres équipements Capote noire

Kit anti-crevaison

Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)

Freinage automatique d'urgence (AEB)

Aide au maintien dans la voie (LKA)

2 microphones

Apple CarPlay / Android Auto

Maintien d'urgence dans la voie (ELK)

Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold)

Système V2L (Vehicle to Load)

Câble de recharge Type 2 Mode 3

Commande vocale

Sélection du modes de conduite

Phares à LED

Surveillance des angles morts (BSD)

Avertisseur d'ouverture de portière (DOW)

Avertissement de collision AR (RCW)

Hotspot WiFi

Avertissement de changement de voie (LDW)

Avertissement de somnolence (UDW)

Fonction «One-Pedal»

Launch Control

4 roues motrices

Système E-CALL

Assistant de conduite intelligent (ICA)

Caméra 360°

Essuie-glace sans cadre

Pare-soleil avec miroir de courtoisie

Système de connectivité MG iSMART

Portes à ouverture électrique en élytre

Système de freinage BREMBO à l'AV

Compteur numérique 10,25"

2 ports USB (USB A et USB C)

Système de récupération d’énergie cinétique avec mode automatique (KERS)

Pédalier métal

Application mobile avec commandes à distance

Pneus avant: 245/40 R20, arrière: 275/35 R20

Intérieur noir/rouge Options disponibles Intérieur gris : 0 €

Peinture métallisée Inca Yellow Peinture métallisée Inca Yellow : 650 €

Peinture métallisée Camdem Grey Peinture métallisée Camdem Grey : 650 €