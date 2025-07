La concurrence : personne du côté des électriques

Les cabriolets électriques sont très rares sur le marché. Chez les généralistes, ne perdez pas votre temps à chercher, le Cyberster est le seul. Si vous élargissez aux marques premium, ils ne sont pas non plus pléthore, car on trouve seulement la Maserati Folgore, mais cette dernière est nettement plus chère. Finalement, c’est du côté des thermiques que se trouve la concurrence la plus dangereuse avec notamment une Mazda MX-5 nettement moins chère et puissante ou une Porsche Boxster

À retenir : la meilleure version

Apparue 5 mois après le lancement du Cybertster en 4 roues motrices, cette version 2 roues motrices conserve tous les charmes du cabriolet dont notamment ses lignes, ses portes en élytres, sa consommation mesurée, son autonomie intéressante et bien évidemment le plaisir de rouler cheveux au vent. Cerise sur le gâteau avec son prix inférieur de 5 000 €, celui-ci se révèle donc plus accessible et elle s’impose même comme la version à acheter, car elle se révèle plus amusante grâce à son poids plus réduit et le fait qu’il s’agisse d’une propulsion. Pas de doute, ce Cyberster est vraiment un modèle à part sur le marché, mais attention, il ne s’agit pas d’une sportive, mais plutôt d’une GT.

Caradisiac a aimé

Le style général séduisant

Les portes en élytre toujours aussi originales et sympa

Consommations et autonomie intéressantes

Confort global

Bonne protection capote ouverte

Un peu plus joueur que la version 4 roues motrices

Caradisiac n'a pas aimé