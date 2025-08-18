Cette Octavia ne ressemble vraiment pas à une Skoda

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Aston Martin Dbs

Et c’est normal : cette GT aux galbes musclés est une ancienne Aston Martin DBS réinventée à la sauce « restomod ». Elle possède un V8 Ford sous le capot et coûtera évidemment très cher.

Voici l'Aston Martin DBS "Octavia", un nouveau restomod sur la base du modèle lancé par le constructeur anglais en 1967.

Quel est le rapport entre la Skoda Octavia et l’Aston Martin DBS première du nom, commercialisée entre 1967 et 1972 ? Aucun, si ce n’est le nom donné par l’équipe de Ringbrothers à son nouveau « restomod » dévoilé officiellement dans le cadre de la grande semaine de Pebble Beach en Californie.

L’Octavia en question est en effet une Aston Martin Dbs de 1971 qui a passé beaucoup de temps dans les ateliers de Ringbrothers et de ses partenaires (12 000 heures pour être tout à fait précis). Son châssis a été entièrement retravaillé, la voiture repose sur des voies considérablement élargies et elle possède aussi une carrosserie en fibre de carbone. Préparée selon des techniques ultra-modernes, elle présente aussi un intérieur complètement refait aux finitions superbes.

Un V8 de plus de 800 chevaux sous le capot

Ce nouveau « restomod » cache un V8 Coyote d’origine ford sous le capot, d’une cylindrée de 5,0 litres. Ce dernier est coiffé d’un énorme compresseur volumétrique Harrop (2,65 litres), poussant sa puissance maximale à 816 chevaux et connecté à une boîte manuelle à six vitesses Tremec. Cette Octavia envoie évidemment sa puissance sur le seul train arrière. Elle est quasiment aussi puissante que l’Aston Martin Vanquish actuelle (835 chevaux), mais elle pèse sans doute moins lourd (on ne connaît pas encore sa masse).

L'intérieur de cette DBS "restomod" est très moderne tout en évitant les écrans disgracieux. La voiture possède aussi de multiples capteurs pour faciliter les manoeuvres.
L'intérieur de cette DBS "restomod" est très moderne tout en évitant les écrans disgracieux. La voiture possède aussi de multiples capteurs pour faciliter les manoeuvres.

Ringbrothers ne dévoile pas encore le nombre d’exemplaires prévus et surtout le prix, qui dépassera probablement celui d’une Aston Martin neuve compte tenu du travail nécessaire et de la qualité de la réalisation. Cette DBS s’inscrit en tout cas dans la tendance des « restomod » musclés du genre de la récente TWR Supercat, qui feront le bonheur de richissimes collectionneurs désireux de s’échapper un peu des normes actuelles. Reconnaissons-lui une sacrée gueule.

Vous préférez les Aston Martin modernes ou cette DBS restomod ?
