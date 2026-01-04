Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Aston Martin Lagonda 2

Route de nuit

Voici bientôt 50 ans, la révolution digitale des tableaux de bord commençait

Dans Equipement / Autres accessoires

Stéphane Schlesinger

0  

En 1976, l’Aston Martin Lagonda, une berline d’ultra-luxe aussi étrange dedans que dehors, inaugurait le tableau de bord à affichage digital. Le premier d’une mode qui allait durer presque vingt ans avant de disparaître… et revenir !

Voici bientôt 50 ans, la révolution digitale des tableaux de bord commençait

L’affichage digital, ce n’est pas nouveau. En 1971, apparaissait la première calculatrice à LED, la Busicom le-120a, suivie en 1972, de la première montre indiquant l’heure via des cristaux liquides, badgée Hamilton. A 2 100 $, elle coûtait une fortune ! A l’époque, l’électronique commençait à envahir nos vies, et l’automobile n’y échappait pas, notamment pour son injection, comme l’a montré la VW 411 dès 1969.

Dès 1976, l'Aston Martin Lagonda propose une instrumentation digitale, accompagnée de commandes tactiles. Ce n'est pas au point, mais quelle entrée en matière !
Dès 1976, l'Aston Martin Lagonda propose une instrumentation digitale, accompagnée de commandes tactiles. Ce n'est pas au point, mais quelle entrée en matière !

Mais il faut attendre 1976 pour voir apparaître le premier tableau de bord à affichage numérique : celui de l’Aston Martin Lagonda, une voiture au design incroyablement futuriste dû à William Towns. Son instrumentation utilise des LED reliées aux roues par des capteurs pour le tachymètre : du jamais-vu ! Malheureusement, le jour du lancement à la presse, le système a décidé de ne pas fonctionner.

Dommage, car sa conception a coûté presque quatre fois plus cher que le reste de la voiture, empruntant, il est vrai, sa mécanique et ses trains roulants à d’autres modèles. Malgré tout, le système de la Lagonda n’a jamais été fiable, et Aston Martin ne l’a pas utilisé dans d’autres modèles.

En 1978, Cadillac emboîte le pas à Aston Martin, équipant son Eldorado d'un afficheur digital, moins complet mais accompagné d'un ordinateur de bord très évolué.
En 1978, Cadillac emboîte le pas à Aston Martin, équipant son Eldorado d'un afficheur digital, moins complet mais accompagné d'un ordinateur de bord très évolué.

Le deuxième constructeur à opter pour un affichage digital est, lui aussi, un spécialiste du haut de gamme, car c’est par là qu’arrivent bien souvent les nouveaux équipements. Il s’agit de Cadillac, sur sa Seville en 1978. Utilisant, elle aussi des LED, son instrumentation se couplait à un ordinateur de bord, le Trip Computer. Par la suite, d’autres autos américaines vont adopter l’affichage digital, apportant un brin d’ultra-modernité à des voitures souvent conservatrices par le reste de leur technologie.

En 1981, l'Isuzu Piazza porte l'affichage digital dans une autre dimension, avec un design très avant-gardiste.
En 1981, l'Isuzu Piazza porte l'affichage digital dans une autre dimension, avec un design très avant-gardiste.

L’ère était aux films de science-fiction (Star Wars notamment), et les années 80 allaient être celles du digital. En conséquence, l’automobile, qui synthétise les tendances du moment, va suivre. D’abord au Japon, où on s’aventure aussi du côté de la synthèse vocale, puis en Europe. Après quelques timides montres digitales (notamment dans la Peugeot 505 de 1979), la France dégaine le premier combiné numérique européen en 1983, dans la Renault 11 TSE Electronic

En 1983, Renault entre dans la danse électronique avec sa R11 TSE Electronic, par ailleurs dotée d'une synthèse vocale.
En 1983, Renault entre dans la danse électronique avec sa R11 TSE Electronic, par ailleurs dotée d'une synthèse vocale.

Suivent l’Angleterre, avec la MG Maestro la même année, l’Allemagne et l’Italie, avec l’Opel Senator CD et l’Alfa Romeo 90 en 1984, et ainsi de suite.  Fiat ira même plus loin que les autres en dessinant le tableau de bord des  Tipo haut de gamme spécifiquement pour le digital. Pourtant, sur le Vieux Continent, on reste assez réfractaire aux diodes, auxquelles on préfère les aiguilles. A raison : ces dernières demeurent plus aisées à lire, surtout quand le soleil tape sur combiné d’instruments, rendant invisibles les données digitales.

En 1984, c'est au tour d'un haut de gamme allemand de passer à l'affichage électronique : l'Opel Senator.
En 1984, c'est au tour d'un haut de gamme allemand de passer à l'affichage électronique : l'Opel Senator.

De plus, les afficheurs électroniques ne sont pas toujours fiables, ce qui mènera à leur raréfaction au début des années 90. Ils ne concerneront alors plus que des instruments secondaires, comme les totaliseurs kilométriques, à l’exception notable de la Renault Twingo en 1993. L’Espace III (1996) compte aussi parmi les irréductibles du digital, auquel succombe également la Citroën Xsara Picasso en 1999.

En 1988, la Fiat Tipo DGT va un peu plus loin en adoptant un tableau de bord spécialement dessiné dans sa partie haute pour s'adapter à une instrumentation digitale.
En 1988, la Fiat Tipo DGT va un peu plus loin en adoptant un tableau de bord spécialement dessiné dans sa partie haute pour s'adapter à une instrumentation digitale.

Toutefois, ces afficheurs demeurent assez simples, rien à voir avec ce qui va suivre, là encore par le très haut de gamme. En 2007, la Lamborghini Reventon révolutionne l’affichage digital en recourant à la technologie TFT, inspirée des avions de chasse. Suit la  Lexus LFA en 2009, avant qu’Audi ne démocratise la chose en 2014 : c’est l’avènement du Virtual Cockpit, configurable à merci. Ces afficheurs font florès, équipant même des voitures bon marché, seul le très bas de gamme conservant les bonnes vieilles aiguilles en Europe.

En 1990, la Buick Reatta s'équipe d'une instrumentation digitale dont la précision de la définition s'approche des afficheurs actuels.
En 1990, la Buick Reatta s'équipe d'une instrumentation digitale dont la précision de la définition s'approche des afficheurs actuels.

Et pourtant ! Celles-ci demeurent ce qu’il y a de plus aisé et rapide à lire, ce qui est crucial dans le cadre d’un usage routier. Le TFT est certes très séduisant à regarder, et permet de concentrer une profusion d’informations, mais voilà, il semble bien plus adapté à l’aéronautique, où on a le temps de les détailler, qu’à l’automobile, où on doit souvent réagir dans la seconde… Et si, en matière d’ergonomie, on faisait fausse route ?

En 2007, la très exclusive Lamborghini Reventón adopte un afficheur TFT, avant-garde des instrumentations riches et surtout très réactives qui désormais équipent la majorité des voitures. Plus joli ? Oui. Plus lisible ? Bof.
En 2007, la très exclusive Lamborghini Reventón adopte un afficheur TFT, avant-garde des instrumentations riches et surtout très réactives qui désormais équipent la majorité des voitures. Plus joli ? Oui. Plus lisible ? Bof.
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Aston Martin Lagonda 2

Aston Martin Lagonda 2

SPONSORISE

Actualité Aston Martin

Voir toute l'actu Aston Martin

Toute l'actualité

Voir toute l'actu