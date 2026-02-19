La cacophonie des nouvelles Formule 1 lors des procédures de départ est vraiment bizarre, mais les pilotes se disent rassurés

Vous le savez, la Formule 1 découvre depuis quelques jours des voitures très différentes de celles des années précédentes. Elles utilisent un groupe motopropulseur hybride avec un V6 turbo modifié et surtout, une mécanique électrique plus puissante imposant de revoir totalement la stratégie de gestion de l’énergie sur chaque tour.

Lors des premiers essais de Bahreïn la semaine dernière, beaucoup d’inquiétudes ont été soulevées à propos du fonctionnement de ces nouvelles voitures. Les pilotes constataient des vitesses de passages beaucoup plus basses dans certains virages, lorsqu’il faut récupérer un maximum d’énergie en prévision d’une grosse ligne droite. Et le fait de se retrouver avec une batterie vide avant la fin de la ligne droite, provoquant une baisse brutale de l’accélération, pouvait potentiellement surprendre des pilotes essayant de dépasser.

Les premières procédures de départ

Cette semaine, les pilotes entament la deuxième semaine d’essai à Bahreïn et continuent d’apprendre à connaître ces nouvelles voitures. Et on a vu pour la première fois une simulation de départ avec toutes les monoplaces, alignées sur la grille et préparant leur moteur pour le départ. C’était aussi l’une des grosses peurs soulevées la semaine dernière : le problème de devoir passer beaucoup plus de temps à préparer le moteur et mettre en pression le turbo désormais dépourvu d’entraînement électrique.

Bonne nouvelle : les pilotes se disent rassurés sur ce point. Max Verstappen et Lewis Hamilton, notamment, ont expliqué qu’il n’y avait plus d’inquiétude à avoir à ce niveau. « Ce n’est absolument pas dangereux, c’est juste plus long à faire que par le passé », a déclaré le septuple champion du monde anglais. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, cette nouvelle procédure est assez spectaculaire et bizarre à observer. La cacophonie des autos tranche pour l’instant radicalement avec les sonorités uniformes des monoplaces sur la grille toutes ces dernières années !

Norris mène pour l’instant

Après la domination des Mercedes la semaine dernière, George Russell plaçait à nouveau une Mercedes en tête hier pour la première journée de la seconde semaine d’essais de Bahreïn. Ce matin pour l’instant, c’est Lando Norris qui mène au classement chronométrique juste devant la Red Bull de Verstappen. A noter que Ferrari expérimente des problèmes sur la monoplace de Lewis Hamilton, bloquée aux stands.