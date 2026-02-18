La Dacia Sandero est-elle toujours la championne de l'économie ?

En bref Citadine polyvalente

A partir de 13 290 €

Nouvelles motorisations

La Sandero est tout simplement la voiture la plus vendue aux particuliers, en France mais aussi en Europe. L’an dernier, la marque du groupe Renault a écoulé près de 300 000 exemplaires sur le Vieux Continent. Une vraie success-story qui repose sur des tarifs bien en dessous de la concurrence et des coûts d’utilisation très bas.

Aujourd’hui, le ticket d’entrée d’une Sandero, c’est 13 290 €. Mais celle-ci, seulement 20% des clients l’achètent. Dans l’Hexagone, les acheteurs plébiscitent massivement la Stepway : une déclinaison plus cossue, facturée dès 16 350 €, qui s'octroie l'exclusivité des motorisations les plus puissantes, toutes revues pour l’occasion. Le cœur de gamme se partage aujourd’hui entre le nouveau bloc essence TCe 100 et la très prisée version à bicarburation essence/GPL. Ce choix n'a rien d’un hasard : aux côtés de l’E85, le GPL demeure le carburant le plus compétitif du marché français.

Avec un litre s'affichant en moyenne à 0,95 € contre 1,70 € pour le SP95-E10, son coût à l'usage est imbattable. Cette économie réelle, associée à un prix d'achat identique aux modèles essence classiques, explique pourquoi le GPL représente aujourd'hui une vente sur deux pour la Sandero Stepway. Sachant qu’à l’heure actuelle, trouver du GPL n'est plus un problème. La France dénombre plus de 1 500 station, soit une tous les 60 km. Attention, pour les novices, fixer le pistolet sur la valve réclame un peu de dextérité.

À l’occasion de ce léger restylage, Dacia fait évoluer sa recette miracle. Sous le capot, le 3-cylindres turbo gagne en tempérament, passant de 100 à 120 ch. Cela ne bouleverse pas la conduite. Si le 3-cylindres se montre toujours bruyant dans l’effort, il offre à son conducteur une belle plage d’utilisation. La Sandero fait ainsi preuve d’une grande polyvalence, offrant suffisamment de peps pour dépasser et évoluer sereinement dans tous les environnements (réseau secondaire et autoroute) et avec des passagers à bord. Mieux, elle gagne même en confort de conduite avec l’arrivée de la nouvelle boîte automatique à 6 rapports (EDC) proposée en haut de gamme. Cette dernière, douce et plutôt réactive, est très appréciable en ville. On vous la recommande chaudement !

100 litres de réserve et 1 500 km d'autonomie

Autre nouveauté, Dacia a porté la capacité du réservoir GPL à 50 litres, soit l'équivalent du réservoir d'essence. Avec cette réserve totale de 100 litres, l’autonomie (WLTP) de la nouvelle Sandero Eco-G 120 dépasse désormais les 1 500 km. Dans la réalité, il faudra compter près de 550 km sur la réserve de GPL et 700 km sur l’essence si l’on se fie aux consommations moyennes relevées durant notre essai. À savoir 6,5 l/100 km en essence et 9 l/100 km en GPL (surconsommation normale). Bon point, Dacia a implanté une jauge. Désormais, la consommation et l’autonomie en GPL sont affichées au tableau de bord. Pratique, car un très grand nombre de clients roulent exclusivement au GPL.

Passer d’un carburant à l’autre est enfantin. Il suffit de presser le bouton LPG placé en bas à gauche du volant. Et lorsque l’un des deux réservoirs est vide, le système bascule automatiquement sur l’autre. Installé directement en usine, ce dispositif, contrairement à des équipements de deuxième monte, n’est pas impactant au niveau des aspects pratiques puisque la bonbonne de GPL est située sous le plancher du coffre, à la place de la roue de secours. Ce dernier conserve un beau volume de 328 litres. Enfin, cette bicarburation permet d’abaisser les taux de CO2​ et d’amoindrir le montant du malus 2026, très sévère. Ainsi, comptez une petite pénalité (230 € au maximum).

Des prix en hausse de 30 % en 5 ans

Evolutions des prix de la Sandero Stepway GPL (BVM) depuis 2021



(MY21) Sandero Stepway Eco-G 100 Essential : 12 590 €

(MY22) Sandero Stepway Eco-G 100 Essential : 13 390 €

(MY23 à 25) Sandero Stepway Eco-G 100 Essential : 15 850 €

(MY 26) Sandero Stepway Eco-G 120 Essential : 16 350 €

Impensable il y a encore 10 ans. Mais cela témoigne de la stratégie de montée en gamme de Dacia avec des prix en augmentation de 30 % depuis 5 ans en ce qui concerne la gamme Sandero. À titre d’exemple, une Sandero Stepway Eco-G 100 Essential était vendue 12 590 € en 2021. Aujourd’hui, son équivalent, certes mieux équipé, est vendu 16 350 €. Une augmentation justifiée par le coût de l’énergie, des matières premières, etc. Mais un tiers du prix en plus, c’est beaucoup ! Si Dacia se revendique être malgré tout moins cher que la concurrence, cet écart se réduit. Car pour quelques euros supplémentaires, MG Motors propose une MG3 Hybrid+ Full Option (22 490 €).

Une valeur résiduelle imbattable

Malgré cette inflation, il faut bien reconnaître que Dacia a enrichi la dotation de son modèle. Ainsi, ce millésime 2026 gagne une caméra multivue, les rétroviseurs extérieurs rabattables, les feux de route automatiques ou encore les derniers ADAS comme la surveillance obligatoire du conducteur. De plus, grâce à son excellente valeur résiduelle, la Sandero décote très peu sur le marché de l’occasion. Avec seulement 14 % de décote après cinq ans selon La Centrale, le best-seller du groupe Renault conserve ainsi 86 % de sa valeur initiale. Un résultat exceptionnel qui lui confère encore une longueur d’avance face à ses nouvelles rivales chinoises.

Esthétiquement, ce restylage apporte quelques petites nouveautés comme le design de la calandre et des boucliers avant et arrière. La signature lumineuse est aussi revue avec une mise en avant de symboles en forme de pixels. Cette version Stepway, la plus sollicitée en France, bénéficie de quelques spécificités comme le bandeau noir et de nouvelles protections de carrosserie en plastiques recyclés.

L'habitacle reçoit quelques évolutions avec notamment un écran multimédia de 10 pouces sur les versions les plus cossues et aussi une instrumentation numérique couleur. Les aérateurs sont redessinés. Les aspects pratiques ne changent pas, que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière.