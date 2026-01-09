La voiture préférée des conducteurs français, la Dacia Sandero, une nouvelle fois restylée fait une première sortie en public à Bruxelles.
Modèle adorée des automobilistes français et européens, la Dacia Sandero profite du salon de Bruxelles pour présenter son nouveau restyling.
Appelez-la comme vous voulez, un carton commercial, une success-story, une chose est sûre, la Dacia Sandero est un modèle incontournable du marché français et européen. Voiture la plus vendue aux particuliers, elle bénéficie aujourd'hui d'un nouveau restyling.
Pas de révolution bien évidemment, mais des évolutions qui se remarquent avec notamment une nouvelle calandre, qui abandonne les traits pour des points, des boucliers avant et arrière repensés et une signature lumineuse complètement revue, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
C'est toute la face avant mais aussi l'arrière, qui reçoivent des modifications esthétiques.
À noter également que la Stepway, la déclinaison baroudeuse bénéficie de quelques spécificités avec un bandeau noir reliant les feux arrière, mais également des protections de carrosserie en plastiques recyclés comme c'était déjà le cas par exemple sur le Duster.
L'habitacle reçoit quelques évolutions avec un écran multimédia de 10 pouces désormais, une instrumentation numérique couleur et des aérateurs redessinés. Les aspects pratiques ne changent pas que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière
Les aspects pratiques ne changent et restent toujours intéressants.
Il y a du nouveau aussi du côté des motorisations. Ainsi, le SCE 65 ch reste disponible sur la Sandero classique, mais de nouvelles motorisations apparaissent comme le TCE 100, TCE 110 sur la Stepway, mais surtout l'ECO-G 120 disponible en boîte mécanique et automatique et prochainement une inédite version hybride 155 ch inaugurée sur le Bigster. Celle-ci se compose pour rappel d'un 1.8 thermique de 108 ch couplé à un bloc électrique.
Les tarifs de cette nouvelle Sandero sont en légère augmentation puisque compris entre 13 290 € et 20 250 € en ECo-G 120 ch sur la Stepway. Les prix de la version hybride ne sont pas encore connus. Les premiers essais de cette nouvelle Sandero seront à découvrir à la mi-février sur Caradisiac.
L'instant Caradisiac: dans le hall le plus important
Sans surprise, Dacia est positionné à côté de Renault et d'Alpine avec un stand naturellement plus petit que la marque au losange, mais plus grand que celui de la marque de Dieppe. Non loin de là, on trouve toutes les marques du groupe Stellantis. Pas de doute, c'est le hall où il faut être.
Photos (8)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération