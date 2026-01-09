La voiture préférée des conducteurs français, la Dacia Sandero, une nouvelle fois restylée fait une première sortie en public à Bruxelles.

Appelez-la comme vous voulez, un carton commercial, une success-story, une chose est sûre, la Dacia Sandero est un modèle incontournable du marché français et européen. Voiture la plus vendue aux particuliers, elle bénéficie aujourd'hui d'un nouveau restyling.

Pas de révolution bien évidemment, mais des évolutions qui se remarquent avec notamment une nouvelle calandre, qui abandonne les traits pour des points, des boucliers avant et arrière repensés et une signature lumineuse complètement revue, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.

À noter également que la Stepway, la déclinaison baroudeuse bénéficie de quelques spécificités avec un bandeau noir reliant les feux arrière, mais également des protections de carrosserie en plastiques recyclés comme c'était déjà le cas par exemple sur le Duster.

L'habitacle reçoit quelques évolutions avec un écran multimédia de 10 pouces désormais, une instrumentation numérique couleur et des aérateurs redessinés. Les aspects pratiques ne changent pas que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière

Il y a du nouveau aussi du côté des motorisations. Ainsi, le SCE 65 ch reste disponible sur la Sandero classique, mais de nouvelles motorisations apparaissent comme le TCE 100, TCE 110 sur la Stepway, mais surtout l'ECO-G 120 disponible en boîte mécanique et automatique et prochainement une inédite version hybride 155 ch inaugurée sur le Bigster. Celle-ci se compose pour rappel d'un 1.8 thermique de 108 ch couplé à un bloc électrique.

Les tarifs de cette nouvelle Sandero sont en légère augmentation puisque compris entre 13 290 € et 20 250 € en ECo-G 120 ch sur la Stepway. Les prix de la version hybride ne sont pas encore connus. Les premiers essais de cette nouvelle Sandero seront à découvrir à la mi-février sur Caradisiac.

L'instant Caradisiac: dans le hall le plus important

Sans surprise, Dacia est positionné à côté de Renault et d'Alpine avec un stand naturellement plus petit que la marque au losange, mais plus grand que celui de la marque de Dieppe. Non loin de là, on trouve toutes les marques du groupe Stellantis. Pas de doute, c'est le hall où il faut être.